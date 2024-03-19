Fitch покращив прогноз зростання глобального ВВП у 2024 році — Finance.ua

Fitch покращив прогноз зростання глобального ВВП у 2024 році Сьогодні 21:09

Fitch покращив прогноз зростання глобального ВВП у 2024 році

Міжнародне кредитно-рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання глобального ВВП у 2024 році на 0,3 в.п. у порівнянні з попереднім прогнозом — до 2,4%.

Про це йдеться у березневому звіті агентства про глобальні макроекономічні прогнози, пише budport.com.ua.

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Покращення прогнозу відображає різкий перегляд очікувань в бік зростання для економіки США — до 2,1% з 1,2% у грудневому огляді.

Перспективи зростання в США переважають незначне зниження прогнозу китайської економіки у поточному році - до 4,5% з 4,6%, а також перегляд очікувань для єврозони — до 0,6% з 0,7%.

Очікування щодо економічних перспектив ринків, що розвиваються, за винятком Китаю, було переглянуто в бік покращення на 0,1 в.п. — до 3,2%.

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Прогноз глобальної економіки на 2025 рік залишився на рівні +2,5%, оскільки ВВП єврозони повернеться до відновлення, водночас зі сповільненням зростання економіки США.

Fitch підвищив прогноз зростання ВВП Туреччини на поточний рік до 2,8% з 2,5% у попередньому звіті на тлі короткострокових економічних подій. У 2025 році турецька економіка відновиться на 3,1%.

Довідка Finance.ua:

Майже всі рейтинговані українські банки «адекватно капіталізовані».Про це йдеться у новому звіті міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings. Аналітики зазначають, що оцінка не виявила значних потреб у рекапіталізації для сектора. При цьому лише один із семи банків з рейтингу Fitch, Укрексімбанк, потребує збільшення капіталу для виконання вимог щодо цільового рівня капіталізації.

При цьому у Fitch Ratings констатують, що банківський сектор України продемонстрував високу стійкість під час війни, чому сприяла підтримуюча монетарна політика та терпимість регуляторів.

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