У Fitch зробили заяву про кредитоспроможність США — Finance.ua

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У Fitch зробили заяву про кредитоспроможність США

Світ
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У Fitch зробили заяву про кредитоспроможність США
У Fitch зробили заяву про кредитоспроможність США
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий та короткостроковий рейтинги дефолту емітента США в іноземній валюті на рівні АА+.
Як йдеться в повідомленні на сайті Fitch, прогноз — стабільний, короткострокові рейтинги було підтверджено на позначці F1+.
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За оцінкою аналітиків Fitch, дефіцит держбюджету 2023 року сягнув 8,8% ВВП, що істотно вище 3,7% за підсумками попереднього року. Це зумовлено значним падінням доходів, збільшенням відсоткових видатків і погіршенням стану фінансів штатів і місцевих органів влади, йдеться в повідомленні. У 2024 році очікується зниження дефіциту до 8% ВВП на тлі підвищення доходів і деякого скорочення витрат.
Середній рівень відсоткової ставки Федеральної резервної системи, за прогнозом Fitch, перебуватиме вище 3% річних у найближче десятиліття.
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«Не зважаючи на уповільнення інфляції, ми вважаємо, що Федрезерв зберігатиме обережність з огляду на стійкість економіки, і прогнозуємо, що перше зниження ставки відбудеться в червні 2024 року», — повідомляється у звіті.
Відношення держборгу до ВВП до кінця 2025 року, як очікується, збільшиться до 120,7% порівняно зі 113,5% наприкінці минулого року. Таким чином, рівень боргу вдвічі вищий за середній показник для емітентів із рейтингами категорії АА, який становив 50,6% наприкінці 2023 року.
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Економіка США збільшилася на 2,5% у 2023 році, у поточному році аналітики агентства очікують уповільнення темпів зростання.
За матеріалами:
НВ
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