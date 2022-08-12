День фінансів: ефект від запровадження податку на імпорт, умови доступної іпотеки, мільярдні збитки банків — Finance.ua

День фінансів: ефект від запровадження податку на імпорт, умови доступної іпотеки, мільярдні збитки банків Вчора 17:50

П’ятниця, 12 серпня. Податки, санкції, кредити.

Ефект від запровадження податку на імпорт. Національний банк оцінює економічний ефект від запровадження нового Національний банк оцінює економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд грн на місяць. Голова НБУ Кирило Шевченко впевнений, що зараз хороших для всіх рішень просто не існує, але додатковий збір поліпшить ситуацію з дефіцитом бюджету і додасть один відсотковий пункт до інфляції.

✔ Запровадженням такого податку хочуть «убити відразу двох зайців»: знизити попит на імпортні товари (які автоматично зростуть у ціні) та частково закрити діру в бюджеті надходженнями від нового податку. Finance.ua вирішив розібратись, чи все так «гладко». Що нам вдалося з’ясувати, читайте в новому матеріалі:

Програма з МВФ на $20 млрд. Той же Шевченко розповів, що Україна хоче розпочати нову програму з МВФ вже в листопаді. Щодо обсягу програми він сказав, що Той же Шевченко розповів, що Україна хоче розпочати нову програму з МВФ вже в листопаді. Щодо обсягу програми він сказав, що «вистачить близько $20 млрд»

Доступна іпотека під 3 та 7%. Які умови? Програма доступної іпотеки під 3% річних запрацює з жовтня, а під 7% з наступного року. В Мінекономіки очікують, що вже до кінця року українці отримають близько 2 тисячі квартир. Хто зможе отримати «Доступну іпотеку» та як податися на програму, Програма доступної іпотеки під 3% річних запрацює з жовтня, а під 7% з наступного року. В Мінекономіки очікують, що вже до кінця року українці отримають близько 2 тисячі квартир. Хто зможе отримати «Доступну іпотеку» та як податися на програму, розповідаємо тут

До речі, на думку експертів з нерухомості, внаслідок падіння ринку інвестиційного житла ціни на нерухомість восени впадуть на 20%. Нерухомість в Україні стає непотрібною з точки зору інвестицій. Пропозиція на ринку перевищуватиме попит вже в найближчі 6 місяців, адже грошей у населення ставатиме менше.

У той же час ринок оренди житла відновлюється. У порівнянні з минулим роком, вибір квартир для оренди в Києві зріс більш ніж удвічі, а середня вартість оренди знизилась на 38%.

Мільярдні збитки банків. Протягом січня-червня Протягом січня-червня українські банки отримали 4,6 мільярда гривень збитків, у другому кварталі чистий збиток сектору досяг 4,5 мільярда. Натомість операційний результат банків залишався позитивним.

Нові санкції проти росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель погодили позиції щодо Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель погодили позиції щодо нових санкцій проти росії та постачання зброї в Україну.

Додамо, що Україна закликає адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти всіх російських приватних банків. Київ хоче, щоб США додавали по кілька банків на тиждень до свого списку підсанкційних фінансових установ.

Плани Baykar щодо роботи в Україні. Раніше ми вже писали, що турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar планує збудувати завод в Україні. Зараз стало відомо, що Baykar планує створювати в Україні Bayraktar Akıncı й Bayraktar Kizilelma — Раніше ми вже писали, що турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar планує збудувати завод в Україні. Зараз стало відомо, що Baykar планує створювати в Україні Bayraktar Akıncı й Bayraktar Kizilelma — новий безпілотний винищувач . Україна є однією з небагатьох країн, які мають технології для двигунів, тому українські мотори дуже хороші та ефективні.

100 тисяч безкоштовних квитків від WizzAir. Угорський лоукостер WizzAir пропонує українцям Угорський лоукостер WizzAir пропонує українцям 100 тисяч безкоштовних квитків Європою . З 15 вересня по 8 грудня українці зможуть забронювати рейси на понад 800 напрямків за умови наявності закордонного паспорта і міжнародного сертифіката вакцинації від COVID-19.

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