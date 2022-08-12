Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20% — Finance.ua

Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20% Вчора 14:01 — Нерухомість

Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%

Падіння ринку інвестиційного житла тисне ціни на нерухомість вниз. Продавці будуть змушені продавати житло зі знижками.

Внаслідок падіння ринку інвестиційного житла ціни на нерухомість восени впадуть на 20%, але це буде оформлятися як дисконт, головне — торгуватися.

Такий прогноз озвучив UBR.ua аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак.

За його словами, інвестори, які раніше «накачували» ринок первинного житла своїми вкладеннями, що зі свого боку штовхало ціни на нерухомість вгору, зараз покидають його. Тому власники, які купили житло заради інвестицій, його скидатимуть.

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«Нерухомість в Україні стає непотрібною з точки зору інвестицій. Пропозиція на ринку перевищуватиме попит вже в найближчі 6 місяців, адже грошей у населення ставатиме менше, робочих місць також стає дедалі менше, запаси проїдаються, тож за необхідності наявності грошей на лікування або для переїзду до іншої країни — люди будуть продавати свої квартири та будинки. Кредитна активність банків скоротиться, а отже єдиний спосіб отримати великі суми грошей полягатиме у продажу квадратних метрів», — прогнозує Максим Орищак.

Тому ціни на нерухомість неминуче будуть падати, але цей процес буде неоднорідним. Ті, чий фінансовий стан дозволяє тримати довоєнні ціни на житло, будуть готові чекати на закінчення війни, але ті, у кого з грошима проблеми, будуть змушені поступатися в ціні до 20%. Головне — торгуватись, радить аналітик.

«Можна сказати, що настає час покупця. Ті, хто має грошові накопичення, зможуть дозволити собі купити бажану квартиру зі значним дисконтом хоч у 20%. Причина лише в тому, що в стані потреби люди будуть готові торгуватись», — прогнозує Максим Орищак.

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