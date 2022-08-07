Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю житла: експерт назвав причини — Finance.ua

Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю житла: експерт назвав причини Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю житла: експерт назвав причини

Українці найближчими роками активніше купуватимуть уже готове житло, а не інвестуватимуть у новобудови.

Про це розповів співзасновник та керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

При цьому все більше людей почнуть зовсім відмовлятися від покупки квартир і будинків, віддаючи перевагу оренді. Це пов’язано з трьома основними причинами: страхом втратити майно, падінням купівельної спроможності і зміною життя.

На думку експерта, українці навіть після завершення війни ще довго відчуватимуть її наслідки.

«Достовірно невідомо, коли завершиться війна. Однак її потужний вплив на психіку українців спостерігатиметься в найближчі 30-40 років. Свобода і страх стануть рушіями у зміні ставлення до життя в конкретному місці, а також у сприйнятті майна як добра», — вважає експерт.

У зв’язку з цим орієнтири покупців нерухомості зміщуватимуться. Свобода пересування та можливість у будь-який час змінити місце проживання стануть важливішими, ніж володіння майном. До того ж, у багатьох не вистачатиме не лише заощаджень, а й мотивації для придбання квартир — особливо це зачепить тих, хто втратив майно під час війни.

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Тих, хто все ще готовий купувати житло, до 2024-2025 років більше цікавитиме придбання квартир у вже побудованих об’єктах. Інвестування на початкових стадіях будівництва багато хто вважатиме надто ризикованим, вважає Семенцов.

У зв’язку з цим девелопери прагнутимуть отримання банківських кредитів на початкових стадіях реалізації проектів, а також залучення великих інвесторів. А продажі розпочнуть планувати вже на період після введення житлових комплексів в експлуатацію. Не виключено, що стане більше об’єктів «під ключ»: з чистовим ремонтом та меблями.

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