Де в Україні найдешевші нові квартири (інфографіка) — Finance.ua

Де в Україні найдешевші нові квартири (інфографіка) Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Де в Україні найдешевші нові квартири (інфографіка)

З підняттям офіційного курсу ціни в гривні на новобудови зросли, а найдорожчою областю для нових метрів стала Закарпатська з 36 800 грн/м².

Про це свідчить аналітика ринку від порталу ЛУН.

Ринок купівлі квартир в новобудовах

Традиційно ціни на нові квадратні метри прив’язані до долара і з послабленням офіційного курсу забудовникам довелось переглянути ціни й у гривні. Проте, найпопулярнішою акцією для інвесторів залишається фіксація «старого курсу», що робить пропозицію цікавою для покупців з заощадженнями саме у валюті.

Середня ціна квадратного метра в столиці становитиме 44 500 грн/м², що на 5200 грн дорожче за минулий місяць. В Одесі 38 500 грн/м², що аж на 10500 грн/м² більше. У Львові за метр в забудовника в середньому просять 42 500 грн/м² і це більше на 7100 грн ніж минулого місяця.

За областями найдорожчий метр у Закарпатській області — 36 800 грн/м² і на 8000 дорожче. Найдешевший — у Хмельницькій області, 19 000 грн/м² і без змін відносно минулого місяця, очікуємо на корекцію ціни.

Ринок вторинного житла

Кількість квартир, виставлених на продаж,відчутно менша майже в усіх областях. Це пов’язано в першу чергу з міграцією. За чинним законодавством для продажу квартири всі власники мають бути присутні особисто у нотаріуса для підписання угоди в регіоні, де зареєстрована квартира, що складно реалізувати сьогодні.

Зростання пропозиції наявне лише в Чернівецькій області +39%, Закарпатській +8% та Волинській +1%.

Всупереч низькому попиту, виставлені продавцями ціни з минулого року зросли на 20-30% у доларах майже по всім областям без бойових дій. Варто зазначити, що реальні продажі відбуваються з відчутним дисконтом від запрошених цін. Незгодні на зниження цін продавці очікують на відновлення ринку ближче до Перемоги.

Прогнози

"Ринок продажу вторинного житла попри відкриті реєстри все ще ускладнений. Загальна кількість угод відчутно менша від довоєнного, що дає можливість покупцям домовлятись про суттєві дисконти від цін, заявлених в оголошеннях.

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Ринок інвестицій в новобудови продовжує відновлення. 824 житлові комплекси з 1330 по всій Україні відновили свою роботу. В західній частині відсоток відновлених будівництв сягає 90%. Є точкові житлові комплекси у західних регіонах, що повернулись майже до довоєнних показників продажів. Проте, відкладається запуск нових черг будівництв, що створить певний дефіцит на ринку нового житла. Сьогодні найпопулярнішою акцією у забудовників є продаж по старому курсу", — каже Денис Судилковский, директор з маркетингу ЛУН.

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