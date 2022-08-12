Як відновлюється ринок оренди в Києві: ціни — Finance.ua

Як відновлюється ринок оренди в Києві: ціни Вчора 16:09 — Особисті фінанси

Як відновлюється ринок оренди в Києві: ціни

Цього літа кількість вільних квартир у столиці та області перевищує статистику минулого року. Орендарі теж активніше, ніж торік, відгукуються на оголошення про здачу житла. В OLX Нерухомість проаналізували, як відновлюється ринок довгострокової оренди у столиці та у яких районах зараз вигідно винаймати квартиру.

Пропонзиція оренди

У порівнянні з минулим роком, вибір квартир для оренди в Києві зріс більш ніж удвічі. Якщо в липні 2021 року можна було обрати з 21 677 пропозицій, то в цей же період цьогоріч на ринку було 51 974 помешкання.

Найбільше варіантів минулого місяця пропонували в Печерському (10 204 оголошення), Дарницькому (7 030 оголошень) та Шевченківському (6 151 оголошення) районах.

Водночас зріс і попит орендарів. У порівнянні з травнем цього року, в липні кількість дзвінків та повідомлень у відповідь на оголошення про оренду житла в Києві зросла на 33% і становила майже 112 000 відгуків. Це також на 16% більше, ніж у липні 2021 року.

У яких районах Києва найчастіше цікавилися орендою квартир у липні (за кількістю повідомлень і дзвінків у відповідь на оголошення)?

Дарницький — 18 653 відгуки;

Дніпровський — 13 583;

Голосіївський — 13 381;

Шевченківський — 11 300;

Солом’янський — 11 188.

Оренда здешевшала

У порівнянні з минулим роком, середня вартість оренди в Києві знизилась на 38%:

однокімнатки здешевшали на понад 2 500 грн (-33%),

двокімнатні квартири «впали» в ціні майже на 4 000 грн (-37%),

трикімнатні помешкання тепер здають у середньому на 6 500 грн дешевше (-41%).

Як змінювалась середня вартість оренди однокімнаток у різних районах Києва:

Липень 2021 Травень 2022 Липень 2022 Деснянський 7 000 5 500 5 200 Святошинський 7 999 6 000 6 000 Дніпровський 9 000 6 970 7 000 Оболонський 9 500 7 000 7 000 Подільський 9 000 6 500 7 000 Дарницький 11 000 8 000 8 000 Солом’янський 10 000 7 500 8 000 Шевченківський 11 500 8 000 8 500 Голосіївський 11 999 9 000 9 000 Печерський 18 998 12 500 14 000

Райони. Бюджетне житло в Києві можна знайти в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Дарницькому районах. Так, середня ціна оренди однокімнатних квартир стартує від 5 000 — 6 000 грн/місяць.

Двокімнатку в цих частинах міста можна орендувати за 6 000 — 8 000 грн/місяць. А от трикімнатні помешкання коштують в середньому 8 000 грн/місяць у Деснянському районі столиці, близько 10 000 грн/місяць у Святошинському та 12 000 — 14 000 грн/місяць в Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах.

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