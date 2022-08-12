Як відновлюється ринок оренди в Києві: ціни — Finance.ua

Як відновлюється ринок оренди в Києві: ціни
Цього літа кількість вільних квартир у столиці та області перевищує статистику минулого року. Орендарі теж активніше, ніж торік, відгукуються на оголошення про здачу житла. В OLX Нерухомість проаналізували, як відновлюється ринок довгострокової оренди у столиці та у яких районах зараз вигідно винаймати квартиру.
Пропонзиція оренди
У порівнянні з минулим роком, вибір квартир для оренди в Києві зріс більш ніж удвічі. Якщо в липні 2021 року можна було обрати з 21 677 пропозицій, то в цей же період цьогоріч на ринку було 51 974 помешкання.
Найбільше варіантів минулого місяця пропонували в Печерському (10 204 оголошення), Дарницькому (7 030 оголошень) та Шевченківському (6 151 оголошення) районах.
Водночас зріс і попит орендарів. У порівнянні з травнем цього року, в липні кількість дзвінків та повідомлень у відповідь на оголошення про оренду житла в Києві зросла на 33% і становила майже 112 000 відгуків. Це також на 16% більше, ніж у липні 2021 року.
У яких районах Києва найчастіше цікавилися орендою квартир у липні (за кількістю повідомлень і дзвінків у відповідь на оголошення)?
- Дарницький — 18 653 відгуки;
- Дніпровський — 13 583;
- Голосіївський — 13 381;
- Шевченківський — 11 300;
- Солом’янський — 11 188.
Оренда здешевшала
У порівнянні з минулим роком, середня вартість оренди в Києві знизилась на 38%:
- однокімнатки здешевшали на понад 2 500 грн (-33%),
- двокімнатні квартири «впали» в ціні майже на 4 000 грн (-37%),
- трикімнатні помешкання тепер здають у середньому на 6 500 грн дешевше (-41%).
Як змінювалась середня вартість оренди однокімнаток у різних районах Києва:
|Липень 2021
|Травень 2022
|Липень 2022
|Деснянський
|7 000
|5 500
|5 200
|Святошинський
|7 999
|6 000
|6 000
|Дніпровський
|9 000
|6 970
|7 000
|Оболонський
|9 500
|7 000
|7 000
|Подільський
|9 000
|6 500
|7 000
|Дарницький
|11 000
|8 000
|8 000
|Солом’янський
|10 000
|7 500
|8 000
|Шевченківський
|11 500
|8 000
|8 500
|Голосіївський
|11 999
|9 000
|9 000
|Печерський
|18 998
|12 500
|14 000
Райони. Бюджетне житло в Києві можна знайти в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Дарницькому районах. Так, середня ціна оренди однокімнатних квартир стартує від 5 000 — 6 000 грн/місяць.
Двокімнатку в цих частинах міста можна орендувати за 6 000 — 8 000 грн/місяць. А от трикімнатні помешкання коштують в середньому 8 000 грн/місяць у Деснянському районі столиці, близько 10 000 грн/місяць у Святошинському та 12 000 — 14 000 грн/місяць в Дарницькому, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах.
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