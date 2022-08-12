В НБУ оцінили ефект від запровадження податку на імпорт — Finance.ua

В НБУ оцінили ефект від запровадження податку на імпорт Вчора 15:03 — Казна та Політика

В НБУ оцінили ефект від запровадження податку на імпорт

Національний банк оцінює економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15–18 млрд грн на місяць. Додатковий збір поліпшить ситуацію з дефіцитом бюджету і додасть один відсотковий пункт до інфляції.

Про це сказав в інтервʼю Forbes голова НБУ Кирило Шевченко.

Шевченко прокоментував ініціативу уряду щодо запровадження 10% збору на імпортні товари та послуги. За його словами, зараз хороших для всіх рішень просто не існує.

«Потрібно робити те, що дозволить фінансовій системі протриматися в умовах повномасштабної війни. Як саме виглядатиме цей податок — це вже компетенція Мінфіну, але ми приєднуємося до дискусій для пошуку оптимального варіанту», — зазначив голова НБУ.

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Швидке відновлення імпорту, у тому числі непріоритетних товарів в умовах війни, виснажує резерви, пояснив він. Інший аспект — додатковий збір поліпшить ситуацію з дефіцитом бюджету.

«Це зменшить потребу в емісії, що потрапляє на валютний ринок і так само тисне на резерви», — наголосив голова НБУ.

За розрахунками Нацбанку, економічний ефект від запровадження збору складе 15–18 млрд грн на місяць.

«Але фіскальний ефект має оцінювати Мінфін. При цьому ми не очікуємо суттєвого впливу на інфляцію», — додав Шевченко.

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Він зазначив, що поява цього збору додасть один відсотковий пункт до річного показника інфляції, але цей ефект вже враховано у прогнозі НБУ.

За його словами, імпортерам стане зараз трохи важче, «але не треба забувати, що країна функціонує в умовах повномасштабної війни».

«У нас сформувався непоганий запас міцності, який дозволив нам досить впевнено пройти перші п’ять місяців. На початок року міжнародні резерви НБУ складали майже $31 млрд. Але запаси не безмежні. І на 1 серпня вони знизилися до $22,4 млрд», — нагадав він.

Нагадаємо, Україна потребує $9 млрд на місяць для покриття дефіциту бюджету, і це майже вдвічі перевищує попередні запити, повідомив у коментарі для Financial Times радник президента з економічних питань Олег Устенко. За його словами, ці кошти мають покрити витрати на екстрене житло та ремонт житла для мільйонів людей, а також профінансувати базовий мінімальний дохід для людей, які втратили роботу.

Довідка Finance.ua:

23 червня Верховна Рада скасувала запроваджені на початку квітня пільги під час розмитнення автомобілів і повернула мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари. Закон набув чинності з 1 липня.

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