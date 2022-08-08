НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для імпорту — Finance.ua
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НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для імпорту

Казна та Політика
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НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для імпорту
НБУ підтримує новий податок у 10% на купівлю валюти для імпорту
Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.
Про це йдеться у відповіді НБУ на запит «Економічної правди».
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«З точки зору Національного банку як органу, відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету», — зазначили там.
У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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