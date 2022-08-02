В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють запровадження нового збору — Finance.ua

В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють запровадження нового збору
Кабінет міністрів обговорює запровадження в Україні додаткового збору чи мита, а також коригування пільгового податкового режиму для фізосіб-підприємців (ФОПів). Такі заходи мають допомогти країні з наповненням держбюджету, який під час війни втратив левову частку доходів.
Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН.
За словами міністра, ще зарано говорити про те, яким саме може стати новий збір. У Нацбанку тим часом пропонують запровадити додатковий митний збір на деякі категорії товарів.
«Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не мати назву додаткового мита, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції з купівлі імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому коли і в якому вигляді буде введено збір — говорити зарано», — пояснив Марченко.
Він також нагадав, що наразі ФОПи мають право платити 2% з обороту замість 5%, а третя група розширилася «по суті до нескінченності», і ці моменти також можуть бути переглянуті.
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«Всі ці речі збереглися. І я вважаю, що їх теж треба коригувати... Це питання обговорюється», — сказав Марченко.
Міністр пояснив, що в Україні вже повернули ПДВ та митні збори для імпорту, щоб збільшити прибутки держбюджету. Гроші необхідні покриття соціальних і військових виплат.
«Ми вже бачимо перші результати, оскільки один із головних факторів зростання податкових та мит у липні — це якраз і є повернення ПДВ та ввізного мита, а також жорсткіший контроль за ввезеними на територію України товарами. Ми вдячні всім причетним до цього процесу і вважаємо, що це абсолютно правильне рішення», — заявив Марченко.
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