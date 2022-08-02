В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють запровадження нового збору — Finance.ua

В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють запровадження нового збору Вчора 21:06 — Казна та Політика

В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють запровадження нового збору

Кабінет міністрів обговорює запровадження в Україні додаткового збору чи мита, а також коригування пільгового податкового режиму для фізосіб-підприємців (ФОПів). Такі заходи мають допомогти країні з наповненням держбюджету, який під час війни втратив левову частку доходів.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН

За словами міністра, ще зарано говорити про те, яким саме може стати новий збір. У Нацбанку тим часом пропонують запровадити додатковий митний збір на деякі категорії товарів.

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«Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не мати назву додаткового мита, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції з купівлі імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому коли і в якому вигляді буде введено збір — говорити зарано», — пояснив Марченко.

Він також нагадав, що наразі ФОПи мають право платити 2% з обороту замість 5%, а третя група розширилася «по суті до нескінченності», і ці моменти також можуть бути переглянуті.

«Всі ці речі збереглися. І я вважаю, що їх теж треба коригувати... Це питання обговорюється», — сказав Марченко.

Міністр пояснив, що в Україні вже повернули ПДВ та митні збори для імпорту, щоб збільшити прибутки держбюджету. Гроші необхідні покриття соціальних і військових виплат.

«Ми вже бачимо перші результати, оскільки один із головних факторів зростання податкових та мит у липні — це якраз і є повернення ПДВ та ввізного мита, а також жорсткіший контроль за ввезеними на територію України товарами. Ми вдячні всім причетним до цього процесу і вважаємо, що це абсолютно правильне рішення», — заявив Марченко.

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