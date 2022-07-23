Чи треба сплачувати податки в Польщі українцям, які працюють віддалено — Finance.ua
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Чи треба сплачувати податки в Польщі українцям, які працюють віддалено

Особисті фінанси
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Чи треба сплачувати податки в Польщі українцям, які працюють віддалено
Чи треба сплачувати податки в Польщі українцям, які працюють віддалено
Війна росії проти України спричинила трудову міграцію і також може призвести до «вимивання» українських платників податків, які на час війни вимушені були тікати в інші країни. Для України критично важливо, щоб фінансові потоки, попри війну, залишилися в державі. Вони формують податкову базу (тобто надходження до бюджетів), ВВП, додають валютну виручку.
Про це пише BRDO.
В офіційному листі Міністерства фінансів Польщі зазначається, що українці можуть зберегти податкову резидентність України та не сплачувати податки в країні перебування. Звісно, мова не йде про доходи з джерел у Польщі.
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«Як основне правило, ми не виключаємо можливість збереження центру життєвих інтересів українців в України протягом війни», — ідеться в заяві Департаменту подоходного податку Міністерства фінансів Польщі.
В офісі ефективного регулювання пояснили, що таким роз’ясненням Польща знов проявляє солідарність з українським народом та не намагається тлумачити на свою користь питання визначення «центру життєвих інтересів» українців, навіть якщо вони будуть знаходиться у Польщі понад 183 днів.
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Варто зазначити, що саме перебування в Європі строком понад 183 днів може створити юридичну невизначеність в статусі податкової резидентності українських біженців та може призвести до необхідності сплати податків в країні тимчасового перебування.
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За матеріалами:
Finance.ua
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