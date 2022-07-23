Чи треба сплачувати податки в Польщі українцям, які працюють віддалено — Finance.ua

Чи треба сплачувати податки в Польщі українцям, які працюють віддалено Вчора 09:35 — Особисті фінанси

Чи треба сплачувати податки в Польщі українцям, які працюють віддалено

Війна росії проти України спричинила трудову міграцію і також може призвести до «вимивання» українських платників податків, які на час війни вимушені були тікати в інші країни. Для України критично важливо, щоб фінансові потоки, попри війну, залишилися в державі. Вони формують податкову базу (тобто надходження до бюджетів), ВВП, додають валютну виручку.

Про це пише BRDO.

офіційному листі Міністерства фінансів Польщі зазначається, що українці можуть зберегти податкову резидентність України та не сплачувати податки в країні перебування. Звісно, мова не йде про доходи з джерел у Польщі.

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«Як основне правило, ми не виключаємо можливість збереження центру життєвих інтересів українців в України протягом війни», — ідеться в заяві Департаменту подоходного податку Міністерства фінансів Польщі.

В офісі ефективного регулювання пояснили, що таким роз’ясненням Польща знов проявляє солідарність з українським народом та не намагається тлумачити на свою користь питання визначення «центру життєвих інтересів» українців, навіть якщо вони будуть знаходиться у Польщі понад 183 днів.

Варто зазначити, що саме перебування в Європі строком понад 183 днів може створити юридичну невизначеність в статусі податкової резидентності українських біженців та може призвести до необхідності сплати податків в країні тимчасового перебування.

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