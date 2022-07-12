Скільки заробляють українські айтівці на фрилансі під час війни (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки заробляють українські айтівці на фрилансі під час війни (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки заробляють українські айтівці на фрилансі під час війни (інфографіка)
Скільки заробляють українські айтівці на фрилансі під час війни (інфографіка)
Сервіс Freelancehunt провів літнє опитування серед розробників-фрилансерів, щоб дізнатися, як війна вплинула на їхню роботу, зокрема доходи, кількість проєктів, конкуренцію тощо.
Професія розробника однозначно залишається «чоловічою», бо серед опитаних спеціалістів лише 10% — дівчата. До речі, минулого року цей показник був ще меншим — 7%.
Спеціальність обирає переважно молоде покоління: 27,69% фрилансерів віком від 18 до 23 років і 25,85% — від 24 до 29. Цікаво, що є розробники 48+ — таких, за даними опитування, було 4,92%.
Як показало дослідження, на фрилансі більшість програмістів рівня Middle — їх 43%, Junior — 37% і Senior — 20%.
Скільки заробляють українські айтівці на фрилансі під час війни (інфографіка)

Як змінилися зарплати

25,62% обирають фриланс як підробіток.
Для 21,91% це основна зайнятість, і шукати постійну роботу в найближчому майбутньому вони не хочуть. Якщо буде можливість дистанційної співпраці, то 24,07% розглянули б роботу full-time. 16,05% погодилися б піти з фрилансу за умови, що рівень доходу буде не меншим.
Серед опитаних спеціалістів майже 65% заробляють на фрилансі до $500. Половина з них — це Junior-програмісти. Middle-розробники одержують від $500 до $2000. Senior-спеціалісти заробляють переважно від $3000. Для 55,5% опитаних розробників фриланс не є основним джерелом доходу.
Скільки заробляють українські айтівці на фрилансі під час війни (інфографіка)
З початком війни у ​​60% доходи впали, у 29% — залишилися тими самими, в 11% — збільшилися. Заробіток став вищим переважно у програмістів зі спеціалізацією «Вебпрограмування».
Під час війни середньостатистичний розробник, згідно з опитуванням, почав працювати менше — у 57,5% кількість проєктів упала. Це нормальна ситуація, оскільки на деякий час весь ринок та всі сфери завмерли.
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65,8% програмістів вирішили залишатися в Україні, 24,6% змушені були стати внутрішніми переселенцями, а 9,5% — залишити країну. Водночас 68,5% планують повернутись до України.

Напрямки в IT

Найпопулярнішим напрямком серед розробників виявилося «Вебпрограмування» — його обирають 43% фрилансерів. Також популярні: PHP — 13,98%, JavaScript — 9,94%, Python — 5,9%. Серед додаткових напрямків найчастіше вказували: JavaScript — 24,24%, Вебпрограмування — 15,91%, PHP — 10,98%, Бази даних — 6,82%, Python — 6,06%, С# — 5,3%.
Найпопулярнішою мовою програмування стала HTML/CSS — з нею працюють 28,26% розробників. Також спеціалісти обирають: PHP — 24,22%, JavaScript — 16,46%, Python — 9,63%, C# — 7,45%.

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Практично всі розробники, а це 81%, продовжують працювати за своєю спеціалізацією. 18,7% фрилансерів довелося її змінити: 7,08% — через недостатню кількість проєктів, 11,69% — через падіння попиту на послуги. У 51% спеціалістів розцінки залишилися незмінними, 21% бере за роботу тепер менше грошей, а 27,6%, навпаки, більше.
Junior-спеціалісти віддають перевагу HTML/CSS, Middle нарівні обирають HTML/CSS та PHP, а ось Senior — переважно PHP. JavaScript обирають в основному Junior-розробники — 49,09%, Middle — 41,82% і лише 9,09% Senior.
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За матеріалами:
Finance.ua
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