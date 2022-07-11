Нетехнічні професії в IT: які вміння потрібні для роботи і скільки можна заробити — Finance.ua

Нетехнічні професії в IT: які вміння потрібні для роботи і скільки можна заробити Вчора 15:03 — Особисті фінанси

Нетехнічні професії в IT: які вміння потрібні для роботи і скільки можна заробити

Галузь ІТ, хоч і постраждала від кризи на ринку праці внаслідок війни, влітку активно шукає нових спеціалістів та пропонує роботу з високими зарплатами. На фоні того, що багато компаній інших секторів економіки України вимушені скорочувати персонал та знижувати зарплати, ІТ-сфера все більше приваблює пошукачів.

Існує стереотип стосовно того, що IT-сфера — це виключно сфера технічних спеціальностей. Однак галузь IT має чималу частку допоміжних процесів і, як будь-який бізнес, не може існувати завдяки виключно фахівцям одного профілю. Чи затребувані в ІТ-сфері спеціалісти нетехнічного характеру, та на які зарплати вони можуть розраховувати, з’ясував аналітичний центр кадрового порталу grc.ua

Чому краще обирати ІТ

Працювати у ІТ-сфері, почуватися більш впевнено через високу зарплату та стабільність компанії бажають багато спеціалістів. Значну частку з них зупиняє стійкий стереотип сприйняття професійної ІТ-сфери. Більшість переконана, що влаштуватися в ІТ можуть лише люди з логічним мисленням, що діяльність у сфері інформаційних технологій передбачає лише роботу із залізом та кодами, а IT-фахівці є переважно інтровертами. Однак у сфері інформаційних технологій є місце для представників тих професій, в основі яких не лежать навички програмування та знання точних наук.

Зараз в ІТ-компаніях для нетехнічних спеціалістів відкрито 18% вакансій від усіх актуальних в ІТ-сфері на сайті grc.ua. Шукають, зокрема, менеджерів продуктів, рекрутерів, PR-менеджерів, маркетологів продуктів, менеджерів по роботі з клієнтами, контент-менеджерів тощо.

Варто зазначити, що зарплати, які отримують представники нетехнічних професій в ІТ-компаніях, зазвичай вищі, ніж пропонують спеціалістам на аналогічних посадах в компаніях інших секторів економіки.

Навички та вимоги у найбільш затребуваних нетехнічних професій в ІТ

Project Manager

Знати, вміти, розуміти:

управління проектною командою;

формування бачення й стратегії розвитку продукту на базі наявного функціоналу;

участь у тестуванні продукту на предмет відповідності розробленого функціоналу початковим вимогам;

базове розуміння HTML;

відповідальність за досягнення цілей;

управління людськими ресурсами;

фінансова грамотність;

знання методології розробки і розуміння технічного боку справи.

Роботодавці бажають, аби кандидат мав також такі риси: комунікабельність, організованість, здатність приймати рішення самостійно, нестандартне мислення, знання іноземної мови. Бажаним все ж таки є технічний background. Власне, проект-менеджери є важливою складовою бізнес-процесу в IT. Вони є такими собі «містками-тлумачами» між чистими технічними спеціалістами і менеджментом компанії.

Кандидатам на посаду Project Manager в ІТ-сфері пропонують від 1 000 до 2 000 USD.

Рекрутер

Знати, вміти, розуміти:

базові знання в ІТ

пошук спеціалістів з використанням стандартних та альтернативних джерел;

аналіз резюме кандидатів з урахуванням специфіки та вимог до вакансії;

створення та адміністрування бази потенційних кандидатів, готових до роботи;

управління комунікаціями з кандидатами

вільне володіння пакетами MS Office, Google Sheets/Docs

Роботодавці зазначають, що кращі кандидати на посаду рекрутера в ІТ-компанію повинні мати сильні аналітичні та комунікативні навички, здатність працювати в умовах швидких змін та багатозадачності, бути уважними, націленими на результат, а також бути здатними навчатися. Однією з основних вимог до майбутнього рекрутера є високий рівень знання англійської мови, не нижче B2-C1. Часто рекрутери в ІТ-компанії можуть працювати віддалено.

Маркетолог продукту

Знати, вміти, розуміти:

просування компанії, IT-послуг чи/та IT-продуктів на ринку;

участь у формуванні стандартів компанії по роботі з різними каналами збуту;

базові знання інструментів внутрішнього маркетингу — e-mail маркетинг, маркетинг лояльності і т.д.;

розуміння специфіки «роботи» рекламних інструментів.

Важливо мати стратегічне мислення, ініціативність, організаторські здібності, знати специфіки ринку.

Менеджер по роботі з клієнтами

Знати, вміти, розуміти:

спілкування з клієнтами;

підтримка та розширення клієнтської бази;

консультування і супровід клієнтів;

розуміння принципів функціонування CRM-системи;

ведення ділового листування;

збір та обробка фідбеку щодо роботи IT-спеціаліста або команди;

запобігання та менеджмент кризових ситуацій;

розширення клієнтської бази (референси, відгуки на сайт та соц.мережі).

Сейл-менеджер, або менеджер з продажу

Знати, вміти, розуміти:

пошук, виявлення потреб, формування пропозиції і презентування та продаж продуктів IT на ринку;

пошук клієнтів;

фінансова грамотність;

робота з комерційними пропозиціями;

розуміння специфіки IT-продуктів і сервісів.

Пам’ятаємо про уже традиційні — комунікабельність, грамотність, вміння вести переговори, знання іноземної мови.

Зазвичай кандидати на посаду менеджера з продажу в ІТ-компанії можуть претендувати на зарплату від 1000 USD до 1500 USD. Досвід роботи в продажу бажаний, проте не обов’язковий. Роботодавці готові здійснити навчання кандидатів, у яких є бажання досягати поставлених цілей та заробляти гроші. Одна з основних вимог: впевнене володіння англійською — розмовною та письмовою.

Контент-менеджер

Знати, вміти, розуміти:

створення контенту (текст, фото, відео тощо);

наповнення сайту;

ведення соц.мереж;

розуміння основ SEO, HTML;

знання графічних редакторів.

Окрім цього, грамотність, креативність, знання іноземної мови.

Це лише невеликий перелік нетехнічних спеціалістів, яких шукають роботодавці ІТ-сфери. Можливість переходу у ІТ-сферу є не лише після перекваліфікації та перенавчання на розробника, програміста. Людина без базової технічної освіти зможе знайти себе у цій сфері, варто лише здобути необхідні для ІТ знання та навички.

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