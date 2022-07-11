Зарплати українських тестувальників (дані за літо 2022) — Finance.ua

Зарплати українських тестувальників (дані за літо 2022) Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Зарплати українських тестувальників (дані за літо 2022)

Зарплати тестувальників у першій половині 2022 року змінювалися дуже нерівномірно. В Automation QA та General QA вони продовжували зростати, а в Manual QA дещо впали.

Про це свідчать результати опитування Dou.ua . Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).

Найбільше постраждали через початок вторгнення інтерни: 17% з них втратили роботу, у 29% зменшилася кількість проєктів. Близько 20% інтернів QA зараз шукають роботу.

Медіанні зарплати

Медіанні зарплати тестувальників знизилися на $100, до $2000.

Падіння передусім торкнулося найкваліфікованіших співробітників рівня Tech Lead (-$300, до $4300) та Manager (-$500, $4000). Зарплати Team Lead не змінилися. Це теж відрізняє їх від розробників, де зарплати зростали насамперед у більш досвідчених спеціалістів.

Зарплати фахівців нижчих рівнів трохи збільшилися: інтерни +$75, джуни +$50, мідли +$38, сеньйори +$100.

З врахуванням бонусів медіанна зарплата тестувальника становить $2050 проти $2000 без них.

Інфографіка: Dou.ua

За містами

За медіанними зарплатами тестувальників Київ залишається на першому місці, хоча середня зарплата в місті зменшилась на $100, якщо порівнювати з груднем 2021 року.

На другому місці — Львівська та Рівненська області, де медіанні зарплати збільшилися на $200. Помітно зростання компенсацій і в інших регіонах на заході України, великою мірою через міграцію спеціалістів з Києва та Харкова.

В Дніпрі та Одесі медіанні зарплати на рівні $2000: в Дніпрі медіана не змінилася, а в Одесі зросла на $200.

Харків — єдине з великих міст, де медіанні зарплати сильно зменшились за останні пів року: зараз медіана становить $1500, що на $500 менше, ніж у грудні 2021 року. Також середня зарплата відчутно зменшилася в Житомирі (-$450) та Вінниці (-$500). Через міграцію з Харкова зросла медіанна зарплата в Полтаві — на $560.

За спеціалізацією

Медіанні зарплати спеціалістів з Automation QA та General QA продовжили збільшуватись: у Automation QA вона становить $3215 (+$215), General QA — $2800 (+$200). Зарплати Manual QA, навпаки, дещо зменшилися, якщо порівнювати з груднем 2021 року (-$70, до $1500).

За мовами програмування

C# / .NET та Java залишаються найоплачуванішими мовами в QA. Медіанна зарплата тестувальників, які використовують C# / .NET, за пів року зросла на $175 і становить $3200. У тих, хто послуговується Java, вона збільшилася на $100, до $2900.

Помітно зросли зарплати тих, хто найчастіше віддає перевагу TypeScript: +$150 за пів року, до $2750. Python та JavaScript дещо відстають за рівнем зарплат, а медіанна зарплата тих, хто переважно користується JavaScript, навіть зменшилась на $50.

За мовами програмування, спеціалізаціями та посадами

Серед тих, хто найчастіше працює з C# / .NET, зарплати зростали передусім у General QA та спеціалістів рівня Senior.

Серед фахівців з Java помітно збільшились зарплати тих, хто спеціалізується на Automation QA (+$400, до $3400) та General QA (+$275, до $2775). Також зросли зарплати тестувальників усіх спеціалізацій з Python рівня Middle (+$400, до $2200).

Падіння зарплат спеціалістів з JavaScript відбулося через зменшення медіанної зарплати в Automation QA. Компенсації за іншими спеціалізаціями зростали. Джуни теж стали отримувати більше, їхні зарплати наздогнали середній рівень (+$200, до $900).

Медіанні зарплати чоловіків і жінок

Медіанні зарплати тестувальниць дещо нижчі від зарплат тестувальників. У Manual QA ця різниця невелика ($1600 проти $1500), а в Automation QA та General QA помітніша. Медіанна зарплата чоловіків в Automation QA становить $3363 проти $2900 серед жінок, а в General QA — $3000 у чоловіків проти $2500 серед жінок.

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