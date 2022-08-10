Для чого обмінникам заборонили показувати на цифрових табло курси валют: відповідь НБУ — Finance.ua

Для чого обмінникам заборонили показувати на цифрових табло курси валют: відповідь НБУ Вчора 19:02 — Валюта

Для чого обмінникам заборонили показувати на цифрових табло курси валют: відповідь НБУ

Національний банк України, який спочатку зобов’язався утримувати офіційний курс на одному рівні (29,2549 гривні) до кінця воєнного стану, через п’ять місяців війни був змушений підняти його на 25% — до 36,5686 гривні, намагаючись зрівняти з ринковим.

Однак ринок вирішив по-іншому: готівковий курс різко пішов вгору і до кінця липня досяг рівня 42,60 гривні.

У «розгойдуванні курсу» звинуватили небанківські обмінники, чиї табло з високими курсами «лякали» українців і «змушували» купувати валюту за будь-яким курсом.

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29 липня Національний банк видав постанову № 165 «Про особливості регулювання та нагляду за провадженням діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі в період дії воєнного стану», в якій, зокрема, заборонив обмінним пунктам «здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза касами установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами».

Простіше кажучи, обмінникам заборонили показувати на цифрових табло курси валют

«Ухвалюючи постанову, Національний банк керувався насамперед необхідністю мінімізації негативних тенденцій зі спекулятивними ознаками у небанківському сегменті готівкового валютного ринку, уникнення випадків штучного та необґрунтованого підвищення курсу, а також розхитування ситуації з готівковим курсом задля отримання додаткової маржі», — пояснили Finance.ua в пресслужбі регулятора.

В НБУ наголосили, що постанова № 165 — «це не лише про „табло“, а насамперед про безпеку як надавачів, так і споживачів фінансових послуг під час війни».

"Це також про забезпечення прозорої діяльності небанківських фінансових установ та захист прав споживачів фінансових послуг, яких небанківські обмінні пункти вводять в оману. І ця мета досягалася комплексним посиленням вимог до небанківських обмінних пунктів. Зокрема, і щодо охорони приміщень, і подання РРО в НБУ, і обов’язкового введення відеоспостережень, а також надання інформації населенню про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі.

Необхідність застосування обмежень, пов’язаних із демонстрацією обмінними пунктами поточного курсу валют, доводить той факт, що табло є основним інформаційним каналом, а продемонстрований курс сприймається як однозначно правильний і ринковий. Результатом штучно завищеного курсу, який демонстрували небанківські обмінники на кожному кроці, стали панічні настрої населення, які призводили до спонтанних покупок валюти та значних коливань обмінного курсу на ринку. З введенням всіх зазначених вище обмежень ми спостерігаємо стабілізацію ситуації на ринку, зокрема завдяки і зменшенню психологічного чинника", — зазначили в Нацбанку.

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