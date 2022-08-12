В Мінекономіки назвали умови доступної іпотеки під 3 та 7% — Finance.ua
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В Мінекономіки назвали умови доступної іпотеки під 3 та 7%

Кредит&Депозит
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В Мінекономіки назвали умови доступної іпотеки під 3 та 7%
В Мінекономіки назвали умови доступної іпотеки під 3 та 7%, www.freepik.com
Програма доступної іпотеки під 3% річних з жовтня 2022 року запрацює для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів та науковців. На наступному етапі — з початку 2023 року — вона стане масовою, і отримати дешевий іпотечний кредит (під 7% річних) матимуть змогу усі українці, які потребують поліпшення житлових умов та відповідають вимогам програми.
Про це під час Національного телемарафону повідомила Перший віцепрем’єр-міністр —міністр економіки України Юлія Свириденко.
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«Вже з жовтня ми запускаємо перший етап програми „Доступна іпотека“. Розраховуємо, що до кінця року військовослужбовці, правоохоронці, медики, педагоги та науковці отримають близько 2 тисячі квартир на умовах доступної іпотеки», — наголосила Свириденко.
Хто зможе отримати «Доступну іпотеку»:
  • з жовтня 2022 року скористатися програмою зможуть військовослужбовці, правоохоронці, медики, вчителі та науковці;
  • на другому етапі — всі інші українці віком від 18 до 70 років (вікові межі обумовлені тим, що людина має підходити за банківськими критеріями щодо можливості погашення кредиту), якщо відповідають певним умовам.
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Умови програми:
  1. базова умова для доступної іпотеки: 52,5 квадратних метри на одну людину + 21 «квадрат» на кожного члена сім’ї. Тобто сім’я з трьох людей може розраховувати на отримання іпотеки для купівлі квартири до 94,5 квадратних метрів;
  2. відсоткові ставки: 3% (для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогічних працівників освіти та науковців);. 7% (для інших).
  3. строк кредитування — до 20 років;
  4. початковий внесок — 20% вартості житла;
  5. учасники програми не мають брати участь в інших подібних державних програмах. Наприклад, якщо ви погашаєте діючий кредит по програмі молодіжного житлового фонду, то скористатися доступною іпотекою не зможете;
  6. процентна ставка залишається фіксованою протягом усього строку кредиту.
Як податися на програму
Алгоритм участі у іпотечній програмі максимально спрощено. Людині не потрібно буде йти в банк для подачі заявки. Пройти через усі процедури можна через Дію. Цим заощаджується час і досягається максимум ефективності.
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Завдяки «Дії» процес прийняття рішення банками-учасниками програми по заявкам на іпотеку буде частково автоматизований. Банки самостійно ухвалюють рішення на основі отриманих з реєстрів даних.
По грошах треба орієнтуватись на середню вартість житла в регіонах, коли будуть оброблятися заявки на іпотеку.
Якщо ви хочете купити щось дорожче чи більше за площею, доведеться доплатити за це самостійно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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