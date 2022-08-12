В Мінекономіки назвали умови доступної іпотеки під 3 та 7% — Finance.ua

В Мінекономіки назвали умови доступної іпотеки під 3 та 7% Вчора 12:01 — Кредит&Депозит

В Мінекономіки назвали умови доступної іпотеки під 3 та 7%, www.freepik.com

Програма доступної іпотеки під 3% річних з жовтня 2022 року запрацює для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогів та науковців. На наступному етапі — з початку 2023 року — вона стане масовою, і отримати дешевий іпотечний кредит (під 7% річних) матимуть змогу усі українці, які потребують поліпшення житлових умов та відповідають вимогам програми.

Про це під час Національного телемарафону повідомила Перший віцепрем’єр-міністр —міністр економіки України Юлія Свириденко.

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«Вже з жовтня ми запускаємо перший етап програми „Доступна іпотека“. Розраховуємо, що до кінця року військовослужбовці, правоохоронці, медики, педагоги та науковці отримають близько 2 тисячі квартир на умовах доступної іпотеки», — наголосила Свириденко.

Хто зможе отримати «Доступну іпотеку»:

з жовтня 2022 року скористатися програмою зможуть військовослужбовці, правоохоронці, медики, вчителі та науковці;

на другому етапі — всі інші українці віком від 18 до 70 років (вікові межі обумовлені тим, що людина має підходити за банківськими критеріями щодо можливості погашення кредиту), якщо відповідають певним умовам.

Умови програми:

базова умова для доступної іпотеки: 52,5 квадратних метри на одну людину + 21 «квадрат» на кожного члена сім’ї. Тобто сім’я з трьох людей може розраховувати на отримання іпотеки для купівлі квартири до 94,5 квадратних метрів; відсоткові ставки: 3% (для військовослужбовців, правоохоронців, медиків, педагогічних працівників освіти та науковців);. 7% (для інших). строк кредитування — до 20 років; початковий внесок — 20% вартості житла; учасники програми не мають брати участь в інших подібних державних програмах. Наприклад, якщо ви погашаєте діючий кредит по програмі молодіжного житлового фонду, то скористатися доступною іпотекою не зможете; процентна ставка залишається фіксованою протягом усього строку кредиту.

Як податися на програму

Алгоритм участі у іпотечній програмі максимально спрощено. Людині не потрібно буде йти в банк для подачі заявки. Пройти через усі процедури можна через Дію. Цим заощаджується час і досягається максимум ефективності.

Завдяки «Дії» процес прийняття рішення банками-учасниками програми по заявкам на іпотеку буде частково автоматизований. Банки самостійно ухвалюють рішення на основі отриманих з реєстрів даних.

По грошах треба орієнтуватись на середню вартість житла в регіонах, коли будуть оброблятися заявки на іпотеку.

Якщо ви хочете купити щось дорожче чи більше за площею, доведеться доплатити за це самостійно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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