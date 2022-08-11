Іпотека в Україні на тлі війни подешевшала: під який відсоток дають кредит — Finance.ua
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Іпотека в Україні на тлі війни подешевшала: під який відсоток дають кредит

Кредит&Депозит
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Іпотека в Україні на тлі війни подешевшала: під який відсоток дають кредит
Іпотека в Україні на тлі війни подешевшала: під який відсоток дають кредит
Ставки за іпотечними кредитами у банках в Україні знизилися на тлі війни як на первинному, так і на вторинному ринку.
Про це свідчать дані НБУ, який відновив щомісячну публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.
За результатами опитування, у червні середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 11,48% (у лютому 2022 року — 13,67%), на первинному — 13,35% (у лютому — 16,67%).
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Як вказали у НБУ, за період січень-червень 2022 року українці взяли 1344 кредити на суму 1,17 млрд грн. Більшість кредитів припала на січень-лютий.
Даних про надану іпотеку у березні-травні не наводиться. У червні було оформлено 2 кредити (у Львівській та Полтавській областях) на 2,16 млн грн. Один — на первинці — на 1,9 млн грн, другий — на вторинному ринку — на 250 тис. грн.
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При цьому сума взятих іпотечних кредитів протягом 6 місяців перевищила суму позик за відповідний період ковідного 2020 року в 1,04 млрд грн.
Додамо, у даних за 2022 рік представлена інформація, отримана в липні 2022 року від 30 банків.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд запускає програму «Доступна іпотека» під 3%, яка запрацює для чотирьох категорій громадян з 1 жовтня, для всіх українців її відкриють з 2023 року і вже під 7%;
  • для отримання пільгового кредиту кандидат має відповідати таким вимогам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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