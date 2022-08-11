Іпотека в Україні на тлі війни подешевшала: під який відсоток дають кредит — Finance.ua

Іпотека в Україні на тлі війни подешевшала: під який відсоток дають кредит Вчора 14:01 — Кредит&Депозит

Іпотека в Україні на тлі війни подешевшала: під який відсоток дають кредит

Ставки за іпотечними кредитами у банках в Україні знизилися на тлі війни як на первинному, так і на вторинному ринку.

Про це свідчать дані НБУ, який відновив щомісячну публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.

За результатами опитування, у червні середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 11,48% (у лютому 2022 року — 13,67%), на первинному — 13,35% (у лютому — 16,67%).

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Як вказали у НБУ, за період січень-червень 2022 року українці взяли 1344 кредити на суму 1,17 млрд грн. Більшість кредитів припала на січень-лютий.

Даних про надану іпотеку у березні-травні не наводиться. У червні було оформлено 2 кредити (у Львівській та Полтавській областях) на 2,16 млн грн. Один — на первинці — на 1,9 млн грн, другий — на вторинному ринку — на 250 тис. грн.

При цьому сума взятих іпотечних кредитів протягом 6 місяців перевищила суму позик за відповідний період ковідного 2020 року в 1,04 млрд грн.

Додамо, у даних за 2022 рік представлена інформація, отримана в липні 2022 року від 30 банків.

Довідка Finance.ua:

Уряд запускає програму «Доступна іпотека» під 3%, яка запрацює для чотирьох категорій громадян з 1 жовтня, для всіх українців її відкриють з 2023 року і вже під 7%;

для отримання пільгового кредиту кандидат має відповідати таким вимогам.



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УНН За матеріалами:

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