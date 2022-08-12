WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси Європою — Finance.ua
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WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси Європою

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WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси Європою
WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси Європою
Угорський лоукостер WizzAir пропонує українцям нову порцію 100 тисяч безкоштовних квитків Європою.
Про це пише Visit Ukraine Today.

Умови бронювання квитків

З 15 вересня по 8 грудня українці зможуть забронювати рейси на понад 800 напрямків за умови наявності закордонного паспорта і міжнародного сертифіката вакцинації від COVID-19.
Попри те, що квитки безкоштовні, система попросить пасажирів ввести дані банківської карти — такий алгоритм системи електронного бронювання, жодних коштів з вас стягнуто не буде.
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Пошук квитків доступний за посиланням, але не забудьте ввести номер українського паспорту, щоб побачити безкоштовні пропозиції для українців. Наразі бронювання можна здійснити лише на сайті WizzAir.
Також компанія перевірятиме ваші документи до посадки, тому радить прибувати в аеропорт щонайменш за 3 години до вильоту.
Безкоштовний тариф включає 1 одиницю ручної поклажі. Інший багаж можна сплатити до або після бронювання за стандартними тарифами.

Довідка Finance.ua:

  • Угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до москви;
  • раніше Wizz Air повідомляла, що допоможе громадянам України із працевлаштуванням. Пропонувала понад 100 робочих місць для українців у Польщі.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
zagorodna.com
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