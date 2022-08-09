WizzAir відновить рейси до москви з жовтня — Finance.ua

WizzAir відновить рейси до москви з жовтня
Угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до москви.
Про це повідомляє Sky News.
Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п’ять місяців після того, як перевізник призупинив усі рейси до росії через вторгнення в Україну в лютому.
Спільне підприємство авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi, яке базується в Абу-Дабі, виконуватиме щоденні рейси з 3 жовтня.
WizzAir, яка у жовтні 2021 року оголосила, що рейси з Абу-Дабі до москви почнуться в грудні того ж року, заявила 27 лютого, що призупинила всі рейси до росії.
Інші еміратські перевізники, зокрема Emirates, продовжували виконувати рейси до росії після вторгнення в Україну.
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