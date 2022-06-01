WizzAir візьме на роботу понад 100 українців у Польщі — Finance.ua
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WizzAir візьме на роботу понад 100 українців у Польщі

Вчора 10:47Світ
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WizzAir візьме на роботу понад 100 українців у ПольщіWizzAir візьме на роботу понад 100 українців у Польщі
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила допомогти громадянам України із працевлаштуванням. Пропонує понад 100 робочих місць для українців у Польщі.
Лоукостер планує працевлаштувати їх до своєї команди бортпровідників. Здебільшого шукають членів екіпажу з досвідом роботи, втім, можуть взяти і без досвіду. До того ж є й інші вакансії в сфері авіації.

Вимоги до потенційних працівників:

  • володіти англійською та ще однією східноєвропейською мовою;
  • мати вищу освіту;
  • мати закордонний паспорт;
  • вміти плавати;
  • вміти налагоджувати комунікацію з людьми.
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В компанії обіцяють конкурентну заробітну плату, можливості для навчання і професійного розвитку, безкоштовну форму та харчування екіпажу під час польотів, необмежену кількість квитків зі знижками для себе та близьких.
Зазначається, що набирати команду планують на базах Wizz у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську і Катовіце.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
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За матеріалами: Телеканал 24
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