WizzAir візьме на роботу понад 100 українців у Польщі — Finance.ua

WizzAir візьме на роботу понад 100 українців у Польщі

Вчора 10:47 — Світ

WizzAir візьме на роботу понад 100 українців у Польщі

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила допомогти громадянам України із працевлаштуванням. Пропонує понад 100 робочих місць для українців у Польщі.

Лоукостер планує працевлаштувати їх до своєї команди бортпровідників. Здебільшого шукають членів екіпажу з досвідом роботи, втім, можуть взяти і без досвіду. До того ж є й інші вакансії в сфері авіації.

Вимоги до потенційних працівників:

володіти англійською та ще однією східноєвропейською мовою;

мати вищу освіту;

мати закордонний паспорт;

вміти плавати;

вміти налагоджувати комунікацію з людьми.

В компанії обіцяють конкурентну заробітну плату, можливості для навчання і професійного розвитку, безкоштовну форму та харчування екіпажу під час польотів, необмежену кількість квитків зі знижками для себе та близьких.

Зазначається, що набирати команду планують на базах Wizz у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську і Катовіце.

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