Baykar хоче виробляти на заводі в Україні безпілотники нового типу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Baykar хоче виробляти на заводі в Україні безпілотники нового типу

Казна та Політика
302
Baykar хоче виробляти на заводі в Україні безпілотники нового типу
Baykar хоче виробляти на заводі в Україні безпілотники нового типу
Турецька військова компанія Baykar планує створювати в Україні Bayraktar Akıncı й Bayraktar Kizilelma — новий безпілотний винищувач. Для цього на території України вже розпочалося будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва.
Про це розказав гендиректор Baykar Халук Байрактар в інтерв’ю фонду «Повернись живим».
Читайте також
«Ми перебуваємо на етапі планування проєкту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції. У нас уже є структура — ​​компанія в Україні. У нас уже є технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України. Але зараз ми хочемо зробити Україну виробничою базою. Це один із наших ідеалів», — зазначив Байрактар.
Він зауважив, що Україна є однією з небагатьох країн, які мають технології для двигунів, тому українські мотори дуже хороші та ефективні. Співпраця з Baykar допомагає їм посісти своє місце на ринку БПЛА.
Місце для вашої реклами
«Україна стане місцем, де ви робите двигуни, платформи та інші підсистеми в одній країні. Ми вважаємо, що це буде дуже стратегічне досягнення, яке принесе користь не лише Україні, а й Туреччині. Це також виведе наші відносини на набагато вищий рівень», — підсумував гендиректор Baykar.

Довідка Finance.ua:

  • Baykar зареєструвався в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу. Проєкт заводу вже розробили й збираються «реалізувати його до кінця»;
  • будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar може тривати декілька місяців, запустити його планують у 2023 році.

Байрактар: ціна, можливості, та російські фейки

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.