Baykar хоче виробляти на заводі в Україні безпілотники нового типу — Finance.ua

Baykar хоче виробляти на заводі в Україні безпілотники нового типу Вчора 12:45 — Казна та Політика

Baykar хоче виробляти на заводі в Україні безпілотники нового типу

Турецька військова компанія Baykar планує створювати в Україні Bayraktar Akıncı й Bayraktar Kizilelma — новий безпілотний винищувач. Для цього на території України вже розпочалося будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва.

Про це розказав гендиректор Baykar Халук Байрактар в інтерв’ю фонду «Повернись живим».

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«Ми перебуваємо на етапі планування проєкту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції. У нас уже є структура — ​​компанія в Україні. У нас уже є технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України. Але зараз ми хочемо зробити Україну виробничою базою. Це один із наших ідеалів», — зазначив Байрактар.

Він зауважив, що Україна є однією з небагатьох країн, які мають технології для двигунів, тому українські мотори дуже хороші та ефективні. Співпраця з Baykar допомагає їм посісти своє місце на ринку БПЛА.

«Україна стане місцем, де ви робите двигуни, платформи та інші підсистеми в одній країні. Ми вважаємо, що це буде дуже стратегічне досягнення, яке принесе користь не лише Україні, а й Туреччині. Це також виведе наші відносини на набагато вищий рівень», — підсумував гендиректор Baykar.

Довідка Finance.ua:

Baykar зареєструвався в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу. Проєкт заводу вже розробили й збираються «реалізувати його до кінця»;

будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar може тривати декілька місяців, запустити його планують у 2023 році.



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