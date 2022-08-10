Завод з виготовлення Bayraktar в Україні планують побудувати за декілька місяців — Finance.ua

Завод з виготовлення Bayraktar в Україні планують побудувати за декілька місяців Вчора 09:14 — Фондовий ринок

Завод з виготовлення Bayraktar в Україні планують побудувати за декілька місяців

Будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar може тривати декілька місяців, запустити його планують у 2023 році.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі національного телемарафону, передає «Інтерфакс-Україна»

«Звичайно, є певні нюанси, пов’язані із завезенням певного обладнання та з вибором компанії для будівництва, але це технічні деталі. Я думаю, що найближчого місяця ми побачимо певний прогрес у цьому питанні, а запуск заводу (може відбутися — ред.) у 2023 році, можливо, наприкінці», — сказав він.

Посол нагадав, що компанія вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.

А також, що у лютому було підписано відповідну угоду, а півтора тижні тому Кабінет Міністрів України затвердив її та передав на ратифікацію до Верховної Ради.

«Мені здається, що, незважаючи на процес ратифікації, компанія вже починає підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво цього заводу», — додав Боднар.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.