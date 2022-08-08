Baykar построит завод по производству БПЛА в Украине — Finance.ua
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Baykar построит завод по производству БПЛА в Украине

Фондовый рынок
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Baykar построит завод по производству БПЛА в Украине
Baykar построит завод по производству БПЛА в Украине
Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar зарегистрировался на Украине и приобрел участок для строительства завода.
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Владелец компании Халук Байрактар создал дочернюю компанию в Украине. Проект завода уже разработали и намерены «реализовать его до конца».
«Владелец компании Baykar создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца года, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине», — отметил он.
Посол убежден, что завод будет построен.
Боднар отметил, что неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент для ратификации.
«На значительной части моделей, производимых на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много разного, что высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов», — добавил дипломат.
Ранее фонд «Вернись живым» подписал меморандум о сотрудничестве с производителем «байракторов». Детали соглашения не раскрыли, однако обе организации заявили о всесторонней поддержке друг друга.
По материалам:
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