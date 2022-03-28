Bayraktar презентовано з українським двигуном — Finance.ua
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Bayraktar презентовано з українським двигуном

Вчора 12:21Фондовий ринок
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Bayraktar презентовано з українським двигуном
Новий безпілотник представила турецька компанія Baykar Makina. Новий бойовий БПЛА буде оснащений реактивним двигуном. Ще в листопаді 2021 Baykar замовила в українського державного підприємства «Івченко — Прогрес» реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для проєкту MİUS.
Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, провела у Туреччині презентацію прототипу нового бойового БПЛА.
Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) тепер має свою назву «Червоне яблуко» Kızılelma, про це заявив техдиректор Сельчук Байрактар. А широкій публіці компанія повідомила у Твітер.
Що ще відомо про новий безпілотник: «MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується), який має стати першою у світі подібною авіаматкою для дронів».
Baykar замовила в українського державного підприємства «Івченко-Прогрес» реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для проєкту MİUS.
Угоду з придбання українських реактивних двигунів була укладена в рамках міжнародної виставки озброєння Saha Expo 2021.
Це сталось у листопаді 2021 року.
Пишуть, що перший прототип Kızılelma здійснить свій перший політ не раніше 2023 року. Безпілотник зможе розвивати швидкість 800 км/год, його вантажопідйомність становитиме 1500 кг.
За матеріалами: Вечірній Київ
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