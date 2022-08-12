Українські банки завершили перше півріччя зі збитками в 4,6 мільярда — Finance.ua
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Українські банки завершили перше півріччя зі збитками в 4,6 мільярда

Кредит&Депозит
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Українські банки завершили перше півріччя зі збитками в 4,6 мільярда
Українські банки завершили перше півріччя зі збитками в 4,6 мільярда
Протягом січня-червня українські банки отримали 4,6 мільярда гривень збитків, у другому кварталі чистий збиток сектору досяг 4,5 мільярда.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що темпи зростання чистого процентного доходу уповільнилися з 35% у січні-лютому до 19% за березень-червень у річному вимірі.
«Усі великі банки пропонували позичальникам „кредитні канікули“, деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами. Це призвело до різкого скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті», — пояснили в регуляторі.
Пригнічений попит на банківські послуги обмежує комісійні доходи банків. Чистий комісійний дохід скоротився за березень-червень на 35% р/р порівняно із зростанням на 15% р/р у січні-лютому.
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Натомість операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками ІІ кварталу становив 33,5 млрд грн порівняно з 23,5 млрд грн у ІІ кварталі 2021 року.
Від’ємний фінансовий результат першого півріччя визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували резерви на 57,9 млрд грн, із них у березні-червні на 52,1 млрд грн.
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«Реалізація кредитного ризику внаслідок повномасштабної війни призвела до збитковості банківського сектору вперше за останні п’ять років. Резерви за кредитними збитками зростатимуть й надалі. Щоб зберегти операційну ефективність, банки мають пристосувати свої бізнес-моделі до роботи в кризових умовах, а також належним чином відображати фінансові показники для збереження фінансової стійкості банківського сектору», — прокоментував заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.
Станом на 1 липня 2022 року з 68 платоспроможних банків 47 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 10,0 млрд грн, 21 — збитковими зі збитком 14,6 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Нацбанку, станом на 1 квітня 2022 року найбільш збитковим серед державних банківбув Укрексімбанк. Збитки банку в першому кварталі 2022 року становили 2,019 млрд грн;
  • у групі банків з іноземним капіталомнайбільші збитки отримав ОТП Банк (834,5 млн грн), а серед банків із приватним капіталом — Мегабанк (196,091 млн грн).
За матеріалами:
Finance.ua
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