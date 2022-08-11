Держава заборгувала банкам за програмою «5-7-9%» — Finance.ua

Держава заборгувала банкам за програмою «5-7-9%» Вчора 15:05 — Кредит&Депозит

Держава заборгувала банкам за програмою «5-7-9%»

Фонд розвитку підприємництва скоротив до двох місяців заборгованість перед банками по компенсації відсоткової ставки за кредитами бізнесу в рамках програми «5-7-9%». Банки очікують повного погашення боргу.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».

«На сьогоднішній день ми бачимо, що зберігається борг Фонду розвитку підприємництва по програмі „5-7-9%“. І це має вплив на готовність банків фінансувати, — каже заступниця голови правління з корпоративного бізнесу Банку Кредит Дніпро Тетяна Поплавська. — По боргу є певні проблеми, і є певні зрушення. Ситуація трохи покращилася в серпні, але на сьогоднішній день не є ідеальною».

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Начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ Віктор Харковець каже, що у держави для стимулювання кредитування має бути ресурс під ці програми. «На сьогодні є невелика заборгованість Фонду перед банками — перед ПУМБ у два місяці. Можливо, в інших банків трохи більше», — розповів банкір. За його словами, це скорочений борг: «Було два транші, і по травень компенсували проценти».

«Коли банки кажуть, що у Фонду є борг в два місяці, то, по-перше, треба розуміти в яких умовах ми працюємо, а по-друге, банки, коли підписувалися під умови цієї програми, дали згоду мати борг в шість місяців. Борг у два місяці можна назвати боргом, але точно не простроченим боргом», — пояснив в.о. голови правління Експортно-кредитного агентства України Руслан Гашев. «Дійсно, два місяці — це вже дуже мало, і в цьому році скорочений борг — ми маємо прогрес», — відповів Віктор Харковець.

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Руслан Гашев вважає, що участь у програмі безальтернативна для банків. «А що буде робити банк, якщо Фонд прострочить на 6-7 місяців? Навряд чи банк вийде з цієї програми. Вихід банку з програми „5-7-9%“ призведе не лише до просідання портфелю цього банку. Це і потенційне збільшення NPL по цьому банку, — попереджає він. — Бізнес не має відчувати цих суперечок між Фондом і банками».

«Ми як український приватний банк очікуємо змін в програмі. Тому що компенсація, яка надається невчасно банкам, впливає на фінансові результати банку і на можливості активно кредитувати. Ми вже по депозитах більше даємо, ніж нам компенсує держпрограма. Але ми використовуємо всі інструменти, які є на ринку», — зазначає заступник голови правління ТАСкомбанк у Олег Поляк.

Віктор Харковець каже що вже навіть ОВДП дають вищу дохідність, ніж компенсація за «5-7-9%». «Банки після підняття облікової ставки і зміни вартості ресурсів суттєво зупинилися в кредитуванні. Ми очікуємо, що UIRD, до якого прив’язана ставка і за програмою „5-7-9%“, і за держгарантіями, зросте. І при перегляді вже в наступному кварталі ця ситуація дещо вирівняється», — зазначив він.

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