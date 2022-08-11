Кредити для бізнесу подорожчали через високу облікову ставку — Finance.ua
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Кредити для бізнесу подорожчали через високу облікову ставку

Кредит&Депозит
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Кредити для бізнесу подорожчали через високу облікову ставку
Кредити для бізнесу подорожчали через високу облікову ставку
Без державної підтримки мало який бізнес спроможний взяти кредит за високою ставкою.
Про це банкіри розповіли під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».
«Із збільшенням облікової ставки у нас значно зменшився обсяг наданих кредитів. Основна маса клієнтів не готова за високими ставками брати борги. Ставка зросла, але якщо вона клієнта задовольняє, кредит видається», — розповіла заступниця голови правління з корпоративного бізнесу Банку Кредит Дніпро Тетяна Поплавська.
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Її підтримали колеги по ринку. «Частина банків дійсно почали піднімати ставки через зростання вартості ресурсів. Тому ми кредитуємо своїми коштами. Ставки, які ми готові давати клієнтам, на кілька пунктів нижче облікової ставки. А ось для малого бізнесу готові надати підтримку і навіть кредитувати в межах 20%. Стандартна ставка кредитів мікро- та малого бізнесу — це 19% річних», — розповів начальник відділу малого бізнесу Правекс Банку Анатолій Вербаховський.
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Це дешевше, ніж вартість рефінансування НБУ. «Ми більше орієнтуємося на реальну відсоткову ставку на ринку — 25-27%, на індикатор овернайт — 23%. Головне, щоб клієнт розумів відсоткову ставку і свої бізнес-процеси, і вартість продукції адаптував під реалії. Є пропозиції програми «5-7-9%, а є реальні відсоткові ставки, і ми більше орієнтуємося на реальну відсоткову ставку», — зазначає заступник голови правління Таскомбанку Олег Поляк.
«Бізнесу досить важко зараз, особливо після рішення Національного банку про збільшення облікової ставки, залучати фінансування на свій розвиток, відновлення або в принципі збереження свого бізнесу. І банки зробили більш жорсткими вимоги до позичальників», — підкреслив в.о. голови правління Експортно-кредитного агентства України Руслан Гашев.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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