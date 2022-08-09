З лютого бізнес отримав пільгових кредитів на понад 45 млрд гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З лютого бізнес отримав пільгових кредитів на понад 45 млрд гривень

Кредит&Депозит
84
З лютого бізнес отримав пільгових кредитів на понад 45 млрд гривень
З лютого бізнес отримав пільгових кредитів на понад 45 млрд гривень
За час дії військового стану в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» бізнес отримав 11 111 пільгових кредитів на 43,45 млрд грн, у тому числі за попередній тиждень — 166 кредитів на 1,55 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
«За період дії військового стану в Україні в рамках програми „Доступні кредити 5-7-9%“ укладено 11 266 кредитних договорів на загальну суму 45,04 млрд гривень, у тому числі банками державного сектора — 8 981 кредитний договір на суму 25, 66 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.
З лютого бізнес отримав пільгових кредитів на понад 45 млрд гривень
Зокрема, на інвестиційні цілі було видано 684,31 млн грн, як антикризові кредити — 4,21 млн грн, на рефінансування попередньо отриманих кредитів пішло 3,98 млн грн, сільськогосподарським товаровиробникам надано кредитів на суму 19,65 млн грн, на антивоєнні цілі — 16,49 млрд грн.
З лютого бізнес отримав пільгових кредитів на понад 45 млрд гривень
За інформацією Мінфіну, за минулий тиждень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» видано 155 пільгових кредитів на загальну суму 1,59 млрд грн, у тому числі банками державного сектора економіки укладено 93 кредитні договори на суму 373,2 млн грн.
Станом на 8 серпня з моменту старту держпрограми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 46 088 кредитів на загальну суму 134,66 млн грн, з яких 29 457 — від банків державного сектору економіки на 52,30 млрд грн.
Як повідомлялося, програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала в Україні 1 лютого 2020 року, її реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). На сьогоднішній день ФРП уклав угоди про співпрацю із 42 банками.
Вибрати кредитну картку непросто. Зате правильно вибрана картка стане незамінним помічником. Ми вирішили допомогти нашим читачам у пошуку таких помічників. Для цього було створено спеціальний сервіс.

Сервіс для вибору кредитних карток

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.