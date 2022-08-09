З лютого бізнес отримав пільгових кредитів на понад 45 млрд гривень — Finance.ua

З лютого бізнес отримав пільгових кредитів на понад 45 млрд гривень Вчора 08:36 — Кредит&Депозит

З лютого бізнес отримав пільгових кредитів на понад 45 млрд гривень

За час дії військового стану в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» бізнес отримав 11 111 пільгових кредитів на 43,45 млрд грн, у тому числі за попередній тиждень — 166 кредитів на 1,55 млрд грн.

«За період дії військового стану в Україні в рамках програми „Доступні кредити 5-7-9%“ укладено 11 266 кредитних договорів на загальну суму 45,04 млрд гривень, у тому числі банками державного сектора — 8 981 кредитний договір на суму 25, 66 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, на інвестиційні цілі було видано 684,31 млн грн, як антикризові кредити — 4,21 млн грн, на рефінансування попередньо отриманих кредитів пішло 3,98 млн грн, сільськогосподарським товаровиробникам надано кредитів на суму 19,65 млн грн, на антивоєнні цілі — 16,49 млрд грн.

За інформацією Мінфіну, за минулий тиждень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» видано 155 пільгових кредитів на загальну суму 1,59 млрд грн, у тому числі банками державного сектора економіки укладено 93 кредитні договори на суму 373,2 млн грн.

Станом на 8 серпня з моменту старту держпрограми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 46 088 кредитів на загальну суму 134,66 млн грн, з яких 29 457 — від банків державного сектору економіки на 52,30 млрд грн.

Як повідомлялося, програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала в Україні 1 лютого 2020 року, її реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). На сьогоднішній день ФРП уклав угоди про співпрацю із 42 банками.

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