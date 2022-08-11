Кредитний договір з банком: на що звернути увагу перед підписанням — Finance.ua

Кредитний договір з банком: на що звернути увагу перед підписанням Вчора 12:02 — Кредит&Депозит

Кредитний договір з банком: на що звернути увагу перед підписанням

Перед підписанням кредитного договору потрібно уважно його почитати та розібратися з усіма умовами надання кредиту.

Про це повідомляє Національний банк.

Які умови містить кредитний договір:

сума кредиту;

реальна річні процентна ставка (розмір відсоткової ставки за користування кредитом, механізм нарахування та сплати відсотків);

права та обов’язки сторін;

строк дії договору;

порядок та термін погашення кредиту. Додатком до договору є графік погашення, який містить інформацію, коли необхідно сплачувати кредит;

штрафні санкції у разі порушення умов договору.

У кредитному договорі зазначається назва, номер договору, дата, місце укладання, найменування сторін договору.

Також у деяких випадках кредитні договори можуть нотаріально посвідчуватися, наприклад, у разі укладання іпотечного договору.

Що треба зробити перед підписанням договору

Перед підписанням переконайтеся, чи не містить кредитний договір умов, які порушують ваші права. Наприклад, сплата штрафних санкцій за дострокове погашення кредитної заборгованості. Позичальник має право достроково погасити кредит без застосування до нього штрафних санкцій з боку банку. Якщо виявили таку умову кредитного договору, не підписуйте такий документ та повідомте про такий випадок Національний банк України.

Також перевірте наявність додаткових послуг в кредитному договорі, які не є обов’язковими для оформлення кредиту. Якщо така послуга є в договорі, але вона вам не потрібна, ви маєте право відмовитися від додаткових послуг під час оформлення споживчого кредиту. Банки мають право пропонувати своїм клієнтам послуги, але не можуть вимагати придбати їх.

Як відмовитися від такої послуги:

напишіть звернення на офіційні контакти фінансової установи;

якщо ситуація не вирішилася і фінансова установа не припиняє дію послуг, від яких ви письмово відмовилися, зверніться до НБУ.

Чи можна вносити зміни у підписаний кредитний договір

Позичальник чи фінансова установа не може внести зміни до договору без згоди іншої сторони.

Наприклад, якщо у фінансової установи є необхідність внести зміни до кредитного договору, фінансова установа має направити відповідну пропозицію позичальнику про внесення змін до кредитного договору. Позичальник розглядає таку пропозицію та надає відповідь. Зміни до кредитного договору оформлюються підписанням додаткової угоди.

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