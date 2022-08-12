Україна та ЄС погодили позиції щодо нових санкцій проти росії — Finance.ua

Україна та ЄС погодили позиції щодо нових санкцій проти росії Вчора 10:47 — Казна та Політика

Україна та ЄС погодили позиції щодо нових санкцій проти росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель погодили позиції щодо нових санкцій проти росії.

Про це Кулеба повідомив у Twitter

«Дзвонив Жозепу Бореллю. Україна і ЄС сповнені рішучості забезпечити подальшу роботу зернового коридору, щоб допомогти Близькому Сходу, Африці та Азії. Погодили позиції щодо нових санкцій проти росії, постачання зброї в Україну. Обговорили ситуацію з безпекою на Балканах», — зазначив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках санкційного режиму міністри країн Європейського союзу обговорять заборону видачі шенгенських віз громадянам російської федерації.

Цього тижня набув чинності п’ятий пакет санкцій ЄС проти росії із забороною на імпорт російського вугілля.

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