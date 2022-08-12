Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків — Finance.ua

Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків Вчора 13:35 — Казна та Політика

Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків

Україна закликає адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти всіх російських приватних банків, щоб позбавити президента путіна можливості вести війну.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова агентству Bloomberg

За словами Маркарової, Київ хоче, щоб США додавали по кілька банків на тиждень до свого списку підсанкційних фінансових установ. Посол додала, що вона передала відповідний запит про це до міністерства фінансів США.

Читайте також Україна та ЄС погодили позиції щодо нових санкцій проти росії

«Санкції так само важливі, як і зброя», — заявила Маркарова.

За її словами, кожен російський банк є законною ціллю для запровадження санкцій, оскільки всі вони ефективно беруть участь у фінансуванні кампанії путіна.

«Щойно один банк підпадає під санкції, якийсь інший приватний банк раптово стає фінансистом промисловості чи збройних сил», — сказала вона.

У той час як кілька банків можна залишити для певних цілей, «всі інші мають бути піддані санкціям, тому що всі вони займаються фінансуванням терористичної машини, яка веде війну», — заявила Маркарова.

Україна також наполягає на тому, щоб Державний департамент США включив росію до списку держав — спонсорів тероризму, додала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.