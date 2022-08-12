Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків

Казна та Політика
235
Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків
Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків
Україна закликає адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти всіх російських приватних банків, щоб позбавити президента путіна можливості вести війну.
Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова агентству Bloomberg.
За словами Маркарової, Київ хоче, щоб США додавали по кілька банків на тиждень до свого списку підсанкційних фінансових установ. Посол додала, що вона передала відповідний запит про це до міністерства фінансів США.
Читайте також
«Санкції так само важливі, як і зброя», — заявила Маркарова.
За її словами, кожен російський банк є законною ціллю для запровадження санкцій, оскільки всі вони ефективно беруть участь у фінансуванні кампанії путіна.
«Щойно один банк підпадає під санкції, якийсь інший приватний банк раптово стає фінансистом промисловості чи збройних сил», — сказала вона.
Місце для вашої реклами
У той час як кілька банків можна залишити для певних цілей, «всі інші мають бути піддані санкціям, тому що всі вони займаються фінансуванням терористичної машини, яка веде війну», — заявила Маркарова.
Україна також наполягає на тому, щоб Державний департамент США включив росію до списку держав — спонсорів тероризму, додала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.