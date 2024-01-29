День фінансів: допомога країн-донорів, зарплати тестувальників, виплати українцям, які повертаються з-за кордону — Finance.ua

День фінансів: допомога країн-донорів, зарплати тестувальників, виплати українцям, які повертаються з-за кордону Сьогодні 18:00

Понеділок, 29 січня. Де Україні взяти гроші, якщо не буде допомоги від міжнародних донорів, та які категорії ВПО зможуть отримати нові виплати від держави.

Допомога країн-донорів. Як Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, із лютого 2022 року міжнародні партнери надали Україні пряму бюджетну підтримку на $73,7 млрд. Потреба у зовнішньому фінансуванні складає більше $37 млрд дол.

Нема куди правди діти — Україна критично залежить від фінансової допомоги наших партнерів, передусім США. Білий дім ще в жовтні минулого року звернувся до Конгресу США з проханням схвалити додаткове фінансування — 61,4 млрд дол. для України. Утім, хура й досі там, адже питання забуксувало в Сенаті через суперечки між республіканцями та демократами щодо безпеки кордону з Мексикою. У новій статті розповімо, що буде, якщо допомоги від США не буде:

Допомога українцям, які повертаються з-за кордону. ВПО та українські мігранти, які повертаються з-за кордону, ВПО та українські мігранти, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати допомогу . Її призначатимуть: для родин, що повернулись в Україну після тривалого перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ; для родин ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для України було б набагато краще, якби соціальна допомога від європейських країн українським біженцям надходила в бюджет нашої країни. Після цього кошти перерозподілялись залежно від того, де наразі перебуває людина. За його словами, бувають випадки, коли біженці отримують допомогу не лише від країни, де вони наразі перебувають, але й безпосередньо від України.

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Він також додав, що НБУ працює над другим етапом валютної лібералізації.

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