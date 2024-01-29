Українці, які повернулися з-за кордону, зможуть отримувати грошову допомогу — Finance.ua

Українці, які повернулися з-за кордону, зможуть отримувати грошову допомогу Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

Українці, які повернулися з-за кордону, зможуть отримувати грошову допомогу

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та українські мігранти, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати допомогу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд прийняв постанову, яка розширює можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися», — сказано в повідомленні.

Як було раніше

Допомогу малозабезпеченим родинам не призначали, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх 3-х місяців перед зверненням по цю допомогу.

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Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там.

Що зміниться

Допомога призначатиметься на 6 місяців:

для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.

для родин внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Але такі особи мають почати шукати роботу

Аби сприяти поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

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Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своїй економічній самостійності - тобто або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби фахівці Центру допомогли таким особам знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію.

Довідка Finance.ua:

допомога малозабезпеченим призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї, так наразі для працездатних осіб це — 55% прожиткового мінімуму (1665,4 грн), для дітей — 140% (віком до 6 років — 3 588,2 грн, від 6−18 років — 4 474,40 грн), для осіб, які втратили працездатність — 100% (2 361 грн);

таким чином допомога розраховується як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом.

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