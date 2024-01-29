У Мінфіні назвали суму, яку міжнародні партнери надали Україні з лютого 2022 року — Finance.ua

У Мінфіні назвали суму, яку міжнародні партнери надали Україні з лютого 2022 року Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

У Мінфіні назвали суму, яку міжнародні партнери надали Україні з лютого 2022 року

Із лютого 2022 року міжнародні партнери надали Україні пряму бюджетну підтримку на $73,7 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з тимчасово повіреним у справах Посольства Франції в Україні Бенжаменом Рорігом.

«Завдяки бюджетній підтримці донорів з початку повномасштабної війни, уряд мав змогу забезпечувати стійке державне управління в Україні та профінансувати у повному обсязі соціальні й гуманітарні видатки держбюджету. Загалом з 24 лютого 2022 року, міжнародні партнери спрямували Україні 73,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки», — заявив Марченко.

Він додав, що з лютого 2022 року загальна сума бюджетної підтримки від Франції складає близько 400 млн євро.

Скільки коштів треба на 2024 рік

За словами міністра фінансів, потреба у зовнішньому фінансуванні складає більше $37 млрд дол.

«Враховуючи суттєву потребу в зовнішньому фінансуванні, Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. Ритмічне надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни», — заявив міністр, додавши, що уряд України працює над забезпеченням належного виконання погоджених з партнерами умов отримання фінансування, що є одним з ключових елементів у відновленні України та її шляху до інтеграції в ЄС.

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Зі свого боку, Бенжамен Роріг зауважив, що уряд Франції продовжує працювати над механізмами для забезпечення її необхідною допомогою, включаючи фінансування програм у сфері охорони здоров’я та відбудови критичної інфраструктури.

Також було наголошено, що французький уряд повністю підтримує ініціативу ЄС Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на наступні 4 роки.

Довідка Finance.ua:

США мають намір виділити Україні бюджетну підтримку у розмірі 11,8 млрд доларів. Гроші спрямують на підтримку економіки країни за умов війни;

Європейський Союз готує додаткову фінансову підтримку для України напередодні роковин повномасштабного вторгнення рф, намагаючись відновити рівень західної допомоги Україні;



в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.



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