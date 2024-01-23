Білий дім: Наступні місяці будуть критичними для України — Finance.ua

Білий дім: Наступні місяці будуть критичними для України Сьогодні 12:25

В США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує « Голос Америки ».

За його словами, Білий дім з початку війни послідовно говорив членам Конгресу про те, що саме робиться для допомоги Україні, щоб досягти успіху на полі бою, і що потрібно робити надалі.

«Ми можемо зачепитися за цю тему і коментувати все це тут, у мікрофони, але наступні кілька місяців будуть критичними для України», — підкреслив Кірбі.

На питання про критику з боку спікера Палати представників Майка Джонсона про відсутність чітко сформульованих цілей у політиці щодо України, Кірбі наголосив, що у Білому домі є бачення чіткої цілі - перемога України.

«Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. Як сказав президент, ми хочемо, щоб Україна була цілою, процвітаючою та суверенною. Ми хочемо, щоб всі, включно із путіним, визнали міжнародні кордони України. І ми хочемо мати можливість продовжувати надавати Україні всю необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів», — зазначив він.

Представник адміністрації США додав, що хоча лінія фронту не змінилась суттєво з обох боків, в Україні тривають активні бої.

«Українських командирів можна зрозуміти, їм доводиться ухвалювати досить складні рішення щодо того, яку зброю вони використовують, які снаряди використовують, які ракети. Тому що вони не знають, коли будуть наступні поставки. І це жахлива ситуація», — сказав Кірбі.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.

Як повідомлялось, Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України. У Сенаті очікують розгляду угоди щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума — на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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