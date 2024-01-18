У Раді спрогнозували, скільки Україна спокійно проживе без фінансової допомоги Заходу — Finance.ua

У Раді спрогнозували, скільки Україна спокійно проживе без фінансової допомоги Заходу Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

У Раді спрогнозували, скільки Україна спокійно проживе без фінансової допомоги Заходу

Комплекс заходів та обмеження на видатки дають Україні можливість спокійно пройти перший квартал 2023 року без грошей від партнерів.

Про це заявила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляється на сайті парламенту

«Січень держава почала з певною економією, і ці кошти зараз використовуються. Також деякі надходження державного бюджету, що заплановані на 2024 рік, будуть наближені й у першому кварталі, наприклад, буде сплачено частину чистого прибутку, який НБУ перераховує до держбюджету», — сказала вона.

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За її словами, Мінфін буде активно розміщувати військові облігації, щоб залучати приватний капітал для фінансування наших соціальних та гуманітарних видатків.

«Тобто ми ретельно продумали „план Б“ на перший квартал, підготувалися, і все працює. Зобов’язання перед громадянами уряд виконує, усі соціальні виплати й зарплати бюджетникам будуть виплачені», — зазначила депутат.

Допомога з квітня

Водночас вона додала, що українська влада на всіх рівнях активно працює над тим, щоб другий квартал починати вже з допомогою міжнародних партнерів.

«Якщо вже в лютому ухвалять допомогу США, то на початку березня ми отримаємо перший транш. Крім того, нас очікує перегляд програми з МВФ і транш від Фонду також на початку березня, тож я дивлюся на ситуацію зі стриманим оптимізмом», — сказала Підласа.

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Щодо виділення 50 млрд євро Україні з боку ЄС у Єврокомісії є запасний план на випадок продовження блокування з боку деяких країн.

«Це може бути не централізований загальноєвропейський фонд, з якого надаються кошти Україні, а так званий фонд найбільших столиць, адже головними донорами ЄС є багаті такі країни, як Німеччина, Франція тощо. Вони можуть напряму допомагати Україні, надаючи бюджетну підтримку. Над таким варіантом наш уряд також працює», — повідомила Підласа.

Довідка Finance.ua:

у грудні виникли складності зі схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакету Євросоюзу на 2024−2027 роки на 50 млрд євро;

голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав, що Україна обов’язково отримає фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Але потрібно пройти січень та лютий за рахунок власних ресурсів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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