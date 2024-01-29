Курс долара в лютому: що впливатиме на валютний ринок України — Finance.ua

Курс долара в лютому: що впливатиме на валютний ринок України Сьогодні 11:02 — Валюта

Курс долара в лютому: що впливатиме на валютний ринок України

Ситуація на валютному ринку у лютому 2024 року, за всіма ознаками, не зазнає істотних змін: вона мало чим відрізнятиметься від другої половини січня, коли ринок одужав від поступового і досить тривалого зростання курсу долара.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

«Звісно, що на ринок впливатиме низка економічних та воєнних чинників, від яких і залежатимуть курсові зміни», — сказав він.

Міжбанк

Як зазначив Лєсовий, реалізація стратегії НБУ «керованої гнучкості» разом з мінімізацією міжкурсової різниці впливатиме на ринок у лютому.

«Цей чинник можна вважати чи найголовнішим, або ж системним. Адже політика НБУ на подальшу лібералізацію ринку не змінилася: з одного боку, триватиме „лагідне“ втручання на міжбанк шляхом валютних інтервенцій, обсяг яких може залежати від рівня попиту», — сказав банкір.

На його думку, НБУ, як і раніше, триматиме руку на пульсі попиту, намагаючись досягти рівноваги.

«Ми припускаємо, що обсяг валютних вливань на міжбанк буде в межах, так би мовити, щомісячного бюджету — до 2,5−3 млрд доларів. Однак у разі потреби, регулятор діятиме більш гнучко, збільшуючи інтервенції до 800−900 млн доларів на тиждень», — прогнозує банкір.

Готівковий ринок

Лєсовий вважає, що, як і в останні 2−3 місяці курсові показники на готівковому ринку формуватимуться з огляду на міжбанк. Очікується, що відрив готівкових курсів від міжбанку не перевищить 0,5 грн.

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«З огляду на таку карту валютного ринку, курсові коридори в лютому будуть такими: на міжбанку вони будуть в межах 37−39 грн/долар та 40,5−42,5 грн/євро, а на готівковому ринку — 37,5−39,5 грн/долар та 40−43 грн/євро. Іншими словами, загальна ситуація стане логічним продовження другої половини січня», — очкує банкір.

Міжнародна макрофінансова допомога

Лєсовий нагадав, що саме в лютому настане час ухвалення міжнародної фінансової підтримки: 1 лютого очікується схвалення довгострокової програми підтримки України від ЄС на 50 млрд євро, а вже наступного дня США можуть ухвалити «омріяний» пакет допомоги на 61 млрд доларів.

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«Окремо слід згадати анонсований пакет фіндопомоги від США на 11,8 млрд доларів на соціальну сферу та підтримку економіки. Але важливим стане не лише обсяг фінпідтримки (у 2024 році Україна потребуватиме до 3 млрд доларів щомісяця), а ще й терміни її отримання», — сказав він.

За його словами, для валютного ринку, загалом для економіки країни важливо мати певність, графік допомоги. Почасти завдяки поновленню системної фінансової підтримки регулятор матиме можливість провадити більш гнучку політику на міжбанку.

Поновлення обсягів експорту

Як зазначив Лєсовий, «зняття блокади — поновлення блокади» — в такому режимі Україна перебуває вже тривалий час.

«Звісно зростання обсягів експорту збіжжя новим зерновим коридором — це вагомий прогрес для розвитку експорту. Однак аритмічне блокування західних кордонів зриває виконання чинних контрактів. Не секрет, що така блокада — політичні маневри наших сусідів, які занепокоєні певними привілеями України від ЄС. Однак ми не виключаємо, що до експортної ізоляції може бути причетна й країна-агресор», — вважає експерт.

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За його словами, на ринок валют опосередковано впливатиме ще й чинник війни. Це і ситуація на фронті, подолання наслідків війни, запобігання новим актам агресії, а також стійкість суспільства до нових викликів.

«Загалом, валютний ринок перебуватиме в стані „очікуваної прогнозованості“: поточні коливання курсів валют не повинні бути захмарними чи сенсаційними. Часті зміни курсів стануть логічним наслідком шляху до остаточної лібералізації ринку. Проте цілком можливо, що на ринок вплине досі не врахований і неочікуваний чинник (-ки), який може актуалізуватися саме в лютому», — констатував начальник департаменту казначейства Глобус Банку

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