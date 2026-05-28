День фінансів: доплати та пільги до пенсій, ратифікація угоди з ЄС про кредит, нова система соцвиплат Сьогодні 17:38

У четвер, 28 травня, Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС щодо надання Україні €90 млрд, та де в Україні зарплати зростають найшвидше.

👳‍♀️Доплати до пенсій у 2026 році

Віддати праці десятки років, а в пенсійному віці опинитися за межею бідності — одна з найгостріших соціальних проблем сучасної України. Для багатьох пенсіонерів щомісячних виплат не вистачає навіть на оплату комунальних послуг, ліків та базових потреб.

Водночас в Україні діє низка доплат, надбавок та компенсацій, що можуть суттєво полегшити цей фінансовий тягар. Та не всі українці про них знають.

Finance.ua, у рамках проєкту «Фінансова опора», що реалізується за підтримки Інституту масової інформації (IMI) та Міністерства закордонних справ Нідерландів, створив текст, який без зайвої «води» та бюрократії пояснює, як оформити ці виплати та отримати максимум допомоги від держави.

Простими словами про усі доступні варіанти підтримки розповідаємо:

♦️Які виплати нараховують лише після звернень?

♦️Скільки можна отримати за «зайвий» стаж?

♦️Як зекономити на «платіжках»?

Про це та багато іншого читайте за посиланням:

Кредитна угода з ЄС

Верховна Рада ратифікувала меморандум з Європейським Союзом щодо надання Україні позики в обсязі до 90 млрд євро. Документ підтримали 298 нардепів.

Також Рада ухвалила у першому читанні зміни до держбюджету-2026. Водночас в Євросоюзі схвалили виділення 2,8 млрд євро для України.

Нова система соцвиплат

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 15094 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги». Новий механізм має спростити систему соціальної підтримки та зробити її більш адресною. Всі деталі тут.

Де в Україні зарплати зростають

Порівняно з квітнем минулого року, найбільше зростання медіанної зарплати в Україні зафіксували у Вінниці, Хмельницькому та Івано-Франківську — на 20%.

Подорожчання проїзду у Києві

Подорожчання проїзду в громадському транспорті Києва до 30 грн може посилити дефіцит кадрів у низькооплачуваних сферах та змусити роботодавців переглянути підходи до компенсації витрат працівників.

10,8 млрд гривень на оборонні потреби

«Додаткові 10,8 млрд грн уряд спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони», — йдеться в повідомленні

Бюджетий відпочинок влітку 2026 року

В умовах повномасштабної війни більшість українців не можуть виїхати у відпустку за кордон, тому шукають варіанти для відпочинку в Україні.

Оренда приватних будинків у Києві та області

За даними ЛУН за травень 2026 року, медіанні ціни на оренду житлових будинків як у самому Києві, так і в межах області, дещо знизилися відносно своїх історичних піків, зафіксованих на початку року, і наразі вийшли на стійке плато.

Ірландія запускає нову програму на проживання

Ірландія готує нову схему для осіб, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Влада хоче дати частині українців можливість залишитися довше, але вже за новими правилами і вимогами.

Також стало відомо, що мають зробити українці в Польщі, щоб не втратити статус UKR.

📽️Електронна трудова книжка. Інструкція, як не втратити стаж

В Україні завершується перехідний період для оцифрування трудових книжок. До 10 червня 2026 року дані з паперових документів мають бути внесені до Реєстру застрахованих осіб.

🎬Що це означає для звичайних працівників та пенсіонерів? Чи будуть штрафи, якщо ви не встигнете, і чому ігнорування цього дедлайну може перетворити оформлення майбутньої пенсії на суцільний бюрократичний пекло? У новому відео на нашому YouTube-каналі

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.