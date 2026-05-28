SpaceX готує повністю автономну версію антени Starlink Mini із вбудованим акумулятором

Компанія SpaceX може незабаром представити нову модифікацію свого найкомпактнішого супутникового термінала Starlink Mini, оснащену вбудованою батареєю. Оновлення зробить пристрій повністю мобільним, що спростить роботу рятувальників, військових та мандрівників.

Про це повідомляє профільне видання PCMag із посиланням на дослідження ІТ-фахівця Цзіньвея Чжао, який проаналізував травневу версію прошивки пристрою.

Що виявили у прошивці Starlink Mini

У коді програмного забезпечення виявили рядки, які безпосередньо вказують на наявність інтегрованого джерела живлення. Зокрема, команда message DishBatteryStats призначена для зчитування показників внутрішньої батареї термінала, включно з точним рівнем заряду (state_of_charge). Якби антена живилася виключно від зовнішніх портативних акумуляторів, прошивка Starlink не мала б технічної можливості напряму отримувати ці дані.

Окрім цього, у ПЗ знайшли згадки про три різні режими роботи живлення. Це свідчить про те, що майбутній пристрій зможе працювати від мережі через порт USB-C, від власного акумулятора або в комбінованому режимі.

Які можливості може отримати новий термінал

Підтримка наскрізного живлення (pass-through) дозволить зберегти ресурс батареї та запобігти її швидкому зносу після кількох сотень циклів заряджання.

Нинішня версія Starlink Mini потребує постійного підключення до розетки чи зовнішнього повербанка. На ринку вже існують сторонні рішення, як-от акумуляторні блоки PeakDo LinkPower, що кріпляться безпосередньо на задню панель антени. Проте такі аксесуари коштують дорого, а їхнє програмне забезпечення працює нестабільно порівняно з нативною інтеграцією від SpaceX.

Очікується, що офіційна версія Starlink Mini із вбудованою батареєю отримає повну підтримку в офіційному застосунку та фірмову гарантію. Найімовірніше, інженери компанії використають акумулятор місткістю до 99 Вт·год — це максимальний ліміт, дозволений для перевезення в літаках. За попередніми тестами аналогічних конфігурацій така місткість забезпечує понад п’ять годин безперервної автономної роботи термінала.

