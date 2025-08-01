День фінансів: Дія. Підпис при купівлі квитків на потяги, прогнози НБУ щодо зарплат, ціни на пальне та стан бізнесу — Finance.ua

День фінансів: Дія. Підпис при купівлі квитків на потяги, прогнози НБУ щодо зарплат, ціни на пальне та стан бізнесу Сьогодні 17:45

Відсьогодні, 1 серпня, українців очікує низка змін, які стосуються різних сфер: ФОП, фінансів і банкінгу та навіть купівлі квитків на потяги. Детально про всі зміни читайте тут.

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НБУ в щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2025 року повідомив про таке.

Як зростатимуть зарплати українців у найближчі три роки.

Як зростатимуть ціни на бензин.

Також НБУ продав найбільший обсяг валюти на міжбанку з лютого.

Бізнес стримано поліпшив оцінки.

Бізнес стримано оцінив свою ділову активність, проте поліпшив оцінки у річному вимірі. Про це свідчить індекс очікуван ь ділової активності (ІОДА), пише НБУ. У липні 2025 року ІОДА становив 48.3 порівняно з 50.0 у червні 2025 року, але був вищий за рівень у липні 2024 року (44.4).

Відсьогодні знову діють максимальні штрафи за РРО.

Як нагадує Державна податкова служба, відсьогодні завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

З 1 серпня в Україні діє відкритий банкінг.

У Нацбанку пояснили , що це означає для користувачів. Відкритий банкінг — це структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг (банками і небанківськими фінустановами), що ведуть рахунки користувачів, та третіми сторонами.

Wizz Air додав нові маршрути.

Wizz Air повідомив про запуск нових маршрутів з аеропортів польських міст Катовіце та Краків. Про це написала компанія на сторінці в Instagram. З Катовіце можна буде полетіти в такі міста Європи — деталі тут.

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Скільки приніс IT-експорт у червні.

У червні 2025 року українські ІТ-компанії експортували послуг на 526 мільйонів доларів. Це на 3,5% менше, ніж у травні, і означає зменшення валютних надходжень на 19 мільйонів доларів. Водночас порівняно з червнем 2024 року обсяг експорту зріс на 2,7% або 14 мільйонів доларів.

Верифікація через Дія. Підпис при купівлі квитків.

Як повідомила Укрзалізниця, змінено кількість рейсів, для яких ввели верифікацію через Дія. Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.

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