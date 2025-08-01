Що зміниться з 1 серпня для українців — Finance.ua

Що зміниться з 1 серпня для українців Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Що зміниться з 1 серпня для українців

З 1 серпня українців очікує низка змін, які стосуються різних сфер: ФОП, фінансів і банкінгу та навіть купівлі квитків на потяги.

Відкритий банкінг

В Україні до 1 серпня 2025 року має запрацювати відкритий банкінг, що передбачається законом «Про платіжні послуги», введений у дію 1 серпня цього року. Цей закон зробив можливою імплементацію в Україні концепції відкритого банкінгу, що дасть змогу фінустановам запропонувати користувачам фінансових послуг безліч нових можливостей.

Відкритий банкінг передбачає безпечний та структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (АРІ), які передаються виключно за згодою користувача з метою отримання відомостей з рахунку користувача (баланс, історія операцій) та ініціювання платіжної операції.

З 1 серпня в Україні запрацюють нові вимоги до страхування відповідальності для компаній, які надають нефінансові платіжні послуги. Йдеться про сервіси, що ініціюють платіж або надають доступ до інформації з рахунків.

Зокрема, встановлено особливості укладення договорів страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг залежно від виду нефінансової платіжної послуги, умови такого страхування щодо строку дії страхового покриття, страхових випадків, розширеного періоду подання вимог третіми особами, умов та строків здійснення страхової виплати.

Штрафи для ФОП

З 1 серпня завершується перехідний період із зниженими штрафами за порушення касової дисципліни для підприємців. Відтепер штрафи становитимуть:

100% вартості товару чи послуги за перше порушення;

150% - за кожне наступне.

Під штрафи підпадають порушення, пов’язані з непроведенням розрахунків через РРО/ПРРО, не видачею чеків або помилками у фіскальних документах.

Тарифи на газ у серпні

Українські постачальники газу оприлюднили цінники на серпень. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися. А от місячна, ринкова ціна знизилася на 3,5 грн.

На ринку постачання природного газу побутовим споживачам, за даними ГазПравди, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і місячні (ринкові), і річні тарифи.

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Річні пропозиції коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Нагадаємо, саме вони є базовими. Тому самовільно переводити споживачів із річних на місячні тарифи компанії не мають права.

Продовження відстрочки після 7 серпня

Якщо відстрочку надано через Резерв+, то вона продовжується автоматично. Якщо відстрочку надано комісією при ТЦК та СП, то для продовження відстрочки не потрібні додаткові дії (крім науковців та викладачів), але є цілий алгоритм дій ТЦК щодо прийняття рішення.

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Виплата до Дня Незалежності України

Деякі українці зможуть отримати одноразову допомогу до Дня Незалежності — сума виплат становить від 450 до 3100 гривень. У 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України такий самий, як і торік.

Розмір допомоги становить від 450 до 3100 грн і залежить від статусу отримувача.

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Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи отримають по 3100 грн, ІІ групи — 2900 грн, ІІІ — 2700 грн. Учасники бойових дій і постраждалі під час Революції Гідності — по 1000 грн.

Квитки на потяг через «Дію»

«Укрзалізниця» з 1 серпня в тестовому режимі вводить верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних поїздів.

«Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через «Дія.Підпис», — кажуть в УЗ.

В УЗ зазначили, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через «Армія+».

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