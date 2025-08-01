Wizz Air додав нові маршрути (список) — Finance.ua
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Wizz Air додав нові маршрути (список)

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Wizz Air додав нові маршрути (список)
Wizz Air додав нові маршрути (список)
Wizz Air повідомив про запуск нових маршрутів з аеропортів польських міст Катовіце та Краків.
Про це написаала компанія на сторінці в Instagram.
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З Катовіце можна буде полетіти в такі міста Європи:
  • Брашов (Румунія);
  • Маастрихт (Нідерланди);
  • Бріндізі (Італія);
  • Ламеція-Терме (Італія);
  • Фаро (Португалія);
  • Порту (Португалія).
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З Кракова нові рейси будуть виконуватися до наступних міст:
  • Таллінн (Естонія);
  • Більбао (Іспанія);
  • Верона (Італія);
  • Вільнюс (Литва).
Кілька нових рейсів зі столиці Північної Македонії Скоп’є:
  • Стокгольм (Швеція);
  • Мадрід (Іспанія);
  • Барі (Італія);
  • Ларнака (Кіпр);
  • Прага (Чехія).
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Дати

Деякі з нових рейсів почнуть виконуватися вже з кінця жовтня 2025 року, а запуску деяких доведеться чекати до кінця березня 2026 року, коли стартує новий літній розклад.
Усі квитки вже доступні для бронування на сайті чи в додатку Wizz Air.
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Раніше угорський Wizz Air оголосив про запуск 11 нових маршрутів з другого аеропорту польської столиці «Варшава-Модлін».
Також Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з Румунії, з аеропорту «Бухарест-Отопені».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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