Wizz Air додав нові маршрути (список) — Finance.ua

Wizz Air додав нові маршрути (список)
Wizz Air повідомив про запуск нових маршрутів з аеропортів польських міст Катовіце та Краків.
Про це написаала компанія на сторінці в Instagram.
З Катовіце можна буде полетіти в такі міста Європи:
- Брашов (Румунія);
- Маастрихт (Нідерланди);
- Бріндізі (Італія);
- Ламеція-Терме (Італія);
- Фаро (Португалія);
- Порту (Португалія).
З Кракова нові рейси будуть виконуватися до наступних міст:
- Таллінн (Естонія);
- Більбао (Іспанія);
- Верона (Італія);
- Вільнюс (Литва).
Кілька нових рейсів зі столиці Північної Македонії Скоп’є:
- Стокгольм (Швеція);
- Мадрід (Іспанія);
- Барі (Італія);
- Ларнака (Кіпр);
- Прага (Чехія).
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Дати
Деякі з нових рейсів почнуть виконуватися вже з кінця жовтня 2025 року, а запуску деяких доведеться чекати до кінця березня 2026 року, коли стартує новий літній розклад.
Усі квитки вже доступні для бронування на сайті чи в додатку Wizz Air.
Раніше угорський Wizz Air оголосив про запуск 11 нових маршрутів з другого аеропорту польської столиці «Варшава-Модлін».
Також Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з Румунії, з аеропорту «Бухарест-Отопені».
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