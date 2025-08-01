Wizz Air додав нові маршрути (список) — Finance.ua

Wizz Air додав нові маршрути (список) Сьогодні 13:12 — Фондовий ринок

Wizz Air додав нові маршрути (список)

Wizz Air повідомив про запуск нових маршрутів з аеропортів польських міст Катовіце та Краків.

Про це написаала компанія на сторінці в Instagram

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З Катовіце можна буде полетіти в такі міста Європи:

Брашов (Румунія);

Маастрихт (Нідерланди);

Бріндізі (Італія);

Ламеція-Терме (Італія);

Фаро (Португалія);

Порту (Португалія).

З Кракова нові рейси будуть виконуватися до наступних міст:

Таллінн (Естонія);

Більбао (Іспанія);

Верона (Італія);

Вільнюс (Литва).

Кілька нових рейсів зі столиці Північної Македонії Скоп’є:

Стокгольм (Швеція);

Мадрід (Іспанія);

Барі (Італія);

Ларнака (Кіпр);

Прага (Чехія).

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Дати

Деякі з нових рейсів почнуть виконуватися вже з кінця жовтня 2025 року, а запуску деяких доведеться чекати до кінця березня 2026 року, коли стартує новий літній розклад.

Усі квитки вже доступні для бронування на сайті чи в додатку Wizz Air.

Раніше угорський Wizz Air оголосив про запуск 11 нових маршрутів з другого аеропорту польської столиці «Варшава-Модлін».

Також Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з Румунії, з аеропорту «Бухарест-Отопені».

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