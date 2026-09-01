День фінансів: діра у фінансуванні бюджету, ціни на газ, «фантомні патрулі» Сьогодні 17:36

У вівторок ми дослідили, що зміниться з 1 вересня. «Фантомні патрулі» повернулися на дороги України, а споживачі почали отримувати нові квитанції за газ.

Діра у фінансуванні бюджету

Україні зараз бракує близько 49,5 млрд євро для фінансування державних потреб. При цьому частина коштів — 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке країна вже розраховувала, але досі не отримала. Ще 23,5 млрд євро наразі взагалі не мають підтверджених джерел покриття.

Водночас Київ і Київщина можуть отримати статус прифронтових

Нові квитанції за газ

Споживачі почали отримувати нові квитанції за газ — окрему оплату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Деталі тут.

Також постачальники оприлюднили цінники , скільки коштуватиме газ у вересні.

«Фантомні патрулі»

«Фантомні патрулі» повернулися на дороги України — і вже в перший день роботи зафіксували сотні порушень. Лише у Києві та Київській області водіям винесли 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Йдеться про перевищення встановлених обмежень швидкості.

👩‍🎓Де студенту в Україні швидше заробити 1 тис. доларів

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Названо найбільших ритейлерів ринку

В Україні у січні-червні 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року дохід компаній сфери роздрібної торгівлі збільшився на 18%, прибуток — на 17%.

Курс гривні

Обсяги валютних інтервенцій Національного банку минулого тижня зросли та наблизилися до максимальних значень цього року й за весь період повномасштабної війни. Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

А от чого очікувати від курсу — про це розповіла Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

Пенсійний фонд перерахував субсидії

Пенсійний фонд України у серпні автоматично перерахував житлові субсидії для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%.

Ситуація на кордоні

У серпні державний кордон України перетнули понад 4,3 млн громадян. Кількість тих, хто в’їхав до країни, перевищила показник виїзду більш ніж на 100 тисяч осіб.

При цьому Швеція платить до 55 тис . євро за виїзд додому.

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