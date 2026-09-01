День фінансів: діра у фінансуванні бюджету, ціни на газ, «фантомні патрулі»
26
У вівторок ми дослідили, що зміниться з 1 вересня. «Фантомні патрулі» повернулися на дороги України, а споживачі почали отримувати нові квитанції за газ.
Діра у фінансуванні бюджету
Україні зараз бракує близько 49,5 млрд євро для фінансування державних потреб. При цьому частина коштів — 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке країна вже розраховувала, але досі не отримала. Ще 23,5 млрд євро наразі взагалі не мають підтверджених джерел покриття.
Водночас Київ і Київщина можуть отримати статус прифронтових.
Нові квитанції за газ
Споживачі почали отримувати нові квитанції за газ — окрему оплату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Деталі тут.
Також постачальники оприлюднили цінники, скільки коштуватиме газ у вересні.
«Фантомні патрулі»
«Фантомні патрулі» повернулися на дороги України — і вже в перший день роботи зафіксували сотні порушень. Лише у Києві та Київській області водіям винесли 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Йдеться про перевищення встановлених обмежень швидкості.
👩🎓Де студенту в Україні швидше заробити 1 тис. доларів
Для українського студента заробити перші 1 тис. доларів цілком реально й без повної відмови від навчання.
В Україні у січні-червні 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року дохід компаній сфери роздрібної торгівлі збільшився на 18%, прибуток — на 17%.
Курс гривні
Обсяги валютних інтервенцій Національного банку минулого тижня зросли та наблизилися до максимальних значень цього року й за весь період повномасштабної війни. Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
А от чого очікувати від курсу — про це розповіла Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.
Пенсійний фонд перерахував субсидії
Пенсійний фонд України у серпні автоматично перерахував житлові субсидії для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%.
Ситуація на кордоні
У серпні державний кордон України перетнули понад 4,3 млн громадян. Кількість тих, хто в’їхав до країни, перевищила показник виїзду більш ніж на 100 тисяч осіб.