День фінансів: дев’ятий транш від ЄС, зміни в ПДР, пропозиції депутатів щодо податків для самозайнятих осіб — Finance.ua

День фінансів: дев’ятий транш від ЄС, зміни в ПДР, пропозиції депутатів щодо податків для самозайнятих осіб Сьогодні 17:50

Понеділок, 23 жовтня. В Україні оновили правила дорожнього руху та пропонують до неофіційно зайнятих осіб застосовувати спецрежим оподаткування.

Дев’ятий транш макрофіну. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив , що Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Додамо, що США планують зменшити розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні з $1,1 млрд до $825 млн, але нададуть в 2024 році на фінансування дефіциту бюджету сумарно $11,8 млрд.

Спецрежим оподаткування для неофіційно зайнятих осіб. Депутати Депутати зареєстрували законопроєкт щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності. Автори пропонують встановити, що доходи, отримані фізичною особою в рамках спеціального режиму, оподатковуються за ставкою 6%.

НБУ посилив правила роботи фінкомпаній. Національний банк Національний банк зобов’язав небанківські фінансові установи, що надають послуги споживчого кредитування, публікувати на своїх сайтах умови позики та її можливі наслідки разом з іншою інформацією про неї, а також розміщувати гіперпосилання на таку інформацію в рекламі на інших онлайн ресурсах.

Також Національний банк змінив вимоги до інформаційного забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг.

Зростання попиту на кредити. Українські банки у третьому кварталі Українські банки у третьому кварталі зафіксували зростання попиту на корпоративні гривневі кредити, а також на кредити населенню. Також більшість банків очікує на подальше зростання корпоративного та роздрібного кредитного портфелів у наступні 12 місяців.

Кабмін скасував перепис населення. Кабмін Кабмін скасував проведення всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2023 рік. Цим питанням займатимуться після завершення війни проти рф.

В Україні змінили ПДР. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані привести їх у відповідність до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів.

Звіти до Мінекономіки. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів затвердив порядок подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Так, посередники з пошуку роботи українцям за кордоном мають звітувати до Мінекономіки.

В Іспанії конфіскували викрадене з України «скіфське золото». Іспанська поліція Іспанська поліція повідомила про конфіскацію викрадених з України старовинних золотих виробів вартістю 60 мільйонів євро після того, як правоохоронці спіймали злодіїв при спробі продати їх у Мадриді. Мова йде про 11 предметів, загалом ювелірні вироби, включаючи складні намиста, браслети й сережки, які датуються греко-скіфським періодом між 8-м і 4-м століттями до нашої ери.

Вартість оренди квартир у Києві. У Києві У Києві здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців середня вартість оренди зросла майже на 6 500 грн — з 11 142 грн до 17 500 грн. За даними аналітиків, найчастіше 1-кімнатні квартири у Києві здають по 10 400 грн, 12 000 грн, а також 15 200 грн.

До речі, 18 листопада на конференції «Жити на Відсотки» розберемо до молекул конкретні інструменти інвестування: інвестиції в житлову нерухомість, дивіденди, опціони, землю тощо. Без «зарозумілих» професійних термінів, простими словами та на практичних прикладах наші експерти покажуть, як використати можливості початківцям, не переплачуючи за «досвід»! Усі деталі тут. 🧐

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