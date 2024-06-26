День фінансів: держборг України, «тіньова» економіка, 100%-ве бронювання саперів — Finance.ua

День фінансів: держборг України, «тіньова» економіка, 100%-ве бронювання саперів Сьогодні 17:50

Середа, 26 червня. Чому держборг України за місяць зріс на 100 млрд гривень та які чинники впливають на валютний ринок.

Держборг України. Державний та гарантований державою борг України на 31 травня 2024 року Державний та гарантований державою борг України на 31 травня 2024 року становив 6 трлн 115 млрд гривень, або 150,99 млрд доларів. Протягом травня 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 105 млрд гривень (на 1,7%). У доларовому еквіваленті борг зменшився на 0,53 млрд доларів (на 0,3%).

«Тіньова» економіка. За За підрахунками Міністерства економіки, 40% української економіки перебуває «у тіні». Проте, там зазначають, що в останні пів року зрушення вже є в цифрах в поверненні валютної виручки.

Бронювання саперів. Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.

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Статус англійської мови. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9432. Законом передбачено офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документ, серед іншого, визначає категорії посад, кандидати на які мають володіти англійською мовою.

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Чинники, які впливають на валютний ринок. В Україні склався значний дисбаланс між експортом та імпортом, для вирівнювання якого Національний банк обрав стратегію мʼякої девальвації гривні. Тому, на думку економічного експерта Олега Гетьмана, різких стрибків валютного курсу очікувати не варто. Водночас експерт В Україні склався значний дисбаланс між експортом та імпортом, для вирівнювання якого Національний банк обрав стратегію мʼякої девальвації гривні. Тому, на думку економічного експерта Олега Гетьмана, різких стрибків валютного курсу очікувати не варто. Водночас експерт наголосив , що є кілька чинників, які впливають на валютний ринок.

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