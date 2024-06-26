Зеленський підписав закон про статус англійської мови в Україні — Finance.ua

Зеленський підписав закон про статус англійської мови в Україні Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про статус англійської мови в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9432, який визначає застосування англійської мови на території України.

Відповідна інформація з’явилася у картці закону на сайті Верховної Ради.

Законом передбачено офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Документ, серед іншого, визначає категорії посад, кандидати на які мають володіти англійською мовою.

Окрім того, передбачається бюджетна підтримка кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів.

Нагадаємо, Зеленський подав до парламенту законопроєкт про англійську мову у 2023 році. На початку червня Верховна Рада ухвалила його у другому читанні.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.