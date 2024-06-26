Осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, будуть додатково перевіряти — Finance.ua

Осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, будуть додатково перевіряти Сьогодні 11:12

Осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, будуть додатково перевіряти

Громадяни, які будуть звертатися до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, підлягатимуть додатковій перевірці.

Як пише Судово-юридична газета, відповідні зміни 25 червня вніс Кабмін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Поки що йдеться про приведення Порядку у відповідність до Законом «Про санкції».

Що це означає? Передбачено обовʼязковість перевірки відомостей про осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за отриманням відповідних послуг, за Державним реєстром санкцій.

Навіщо це? Визначено, що у разі встановлення факту застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб, які звернулися з питання вчинення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (зокрема, у звʼязку з вибракуванням (списанням) транспортного засобу в цілому), уповноважена особа сервісного центру МВС відмовляє у вчиненні таких дій, якщо вчинення таких дій призведе до порушення обмежень (заборон), установлених санкцією відповідного виду.

Слід зауважити, раніше повідомлялося, що Верховна Рада готується прийняти закон, за яким ГЦС МВС під час звернення осіб за адміністративними послугами з отримання права на керування, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку авто будуть перевіряти дані про осіб з різних реєстрів.

Із законопроекту прямо не випливає, однак, не виключено, що дані звірятимуть і з Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» щодо того, чи стоїть особа на військовому обліку.

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