Дисбаланс експорту й імпорту в Україні вперше досяг 30 млрд доларів: що буде з курсом — Finance.ua

Дисбаланс експорту й імпорту в Україні вперше досяг 30 млрд доларів: що буде з курсом Сьогодні 14:03 — Валюта

Дисбаланс експорту й імпорту в Україні вперше досяг 30 млрд доларів: що буде з курсом, pexels.com

В Україні склався значний дисбаланс між експортом та імпортом, для вирівнювання якого Національний банк обрав стратегію мʼякої девальвації гривні. Тому різких стрибків валютного курсу очікувати не варто.

економічний експерт Олег Гетьман в коментарі УНН. Таку думку висловив економічний експерт Олег Гетьман в коментарі УНН.

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«Нам щороку надходить 30−40 млрд дол. допомоги, і цього більш ніж достатньо для того, щоб виходити на міжбанк і згладжувати будь-які коливання. Тож ніяких неочікуваних стрибків, і розраховувати на це не варто», — зазначив Гетьман.

Він зазначив, що через те, що валютний курс перебуває не у вільному плаванні, а в керованій гнучкості, Нацбанк буде намагатися дотримуватись ціни долара, закладеної у державному бюджеті — 42 гривні за 1 долар. А тому не виключено, що в кінці року ціна американської валюти буде у цьому діапазоні.

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Водночас експерт наголосив, що є кілька чинників, які впливають на валютний ринок.

«Які чинники впливають? Головний — це НБУ, всі інші чинники просто дрібнота у порівнянні з НБУ, який виходить на міжбанк і, в принципі, згладжує всі коливання — може змінити тренди в той чи інший бік просто за один день», — пояснив Гетьман.

Економічний експерт додав, що регулятор розуміє поточну ситуацію, й що в країні склався великий дисбаланс між експортом і імпортом, торговий баланс глибоко відʼємний. На думку Гетьмана, Нацбанк обрав стратегію поступової, повільної і дуже мʼякої девальвації гривні, для того щоб відновити баланс між експортом та імпортом.

«В нас він (дисбаланс. — Ред.) сягнув значних цифр — розрив річний складає близько 30 млрд дол., такого раніше не було ніколи. Тому поступова девальвація буде сприяти нарощуванню експорту, зменшувати потроху імпорт і намагатися досягати такого балансу», — пояснив експерт.

Ще одним значним фактором, що впливає на валютний ринок, за словами Гетьмана, є міжнародна допомога. Якщо вона буде в достатніх обсягах, так як заплановано на цей рік, то ніяких неочікуваних стрибків, за його прогнозами, не буде.

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