Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ — Finance.ua

Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».

Про це свідчить відповідний указ № 382/2024, опублікований на сайті глави держави.

Зеленський відповідно до статті 107 Конституції України постановив увести в дію рішення РНБО «Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».

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Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

«Ураховуючи досвід тривалої широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, з метою нарощення спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабінету Міністрів України Рада національної безпеки і оборони України вирішила: підтримати внесену Кабінетом Міністрів України пропозицію щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил», — йдеться в рішенні РНБО.

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РНБО доручило Кабінету міністрів України внести у місячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

Довідка Finance.ua:

в Україні триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій;

раніше начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський заявляв, що штат Генштабу ЗСУ планують скоротити на 60%.



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