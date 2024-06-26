Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ — Finance.ua

Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».
Про це свідчить відповідний указ № 382/2024, опублікований на сайті глави держави.
Зеленський відповідно до статті 107 Конституції України постановив увести в дію рішення РНБО «Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
«Ураховуючи досвід тривалої широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, з метою нарощення спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабінету Міністрів України Рада національної безпеки і оборони України вирішила: підтримати внесену Кабінетом Міністрів України пропозицію щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил», — йдеться в рішенні РНБО.
РНБО доручило Кабінету міністрів України внести у місячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.
Довідка Finance.ua:
- в Україні триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій;
- раніше начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський заявляв, що штат Генштабу ЗСУ планують скоротити на 60%.
Поділитися новиною