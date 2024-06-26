Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ

Казна та Політика
10
Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ
Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».
Про це свідчить відповідний указ № 382/2024, опублікований на сайті глави держави.
Зеленський відповідно до статті 107 Конституції України постановив увести в дію рішення РНБО «Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».
Читайте також
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
«Ураховуючи досвід тривалої широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, з метою нарощення спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабінету Міністрів України Рада національної безпеки і оборони України вирішила: підтримати внесену Кабінетом Міністрів України пропозицію щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил», — йдеться в рішенні РНБО.
Читайте також
РНБО доручило Кабінету міністрів України внести у місячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій;
  • раніше начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський заявляв, що штат Генштабу ЗСУ планують скоротити на 60%.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.