Уряд дозволив операторам з розмінування забронювати 100% саперів — Finance.ua

Уряд дозволив операторам з розмінування забронювати 100% саперів
Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Рішення уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:
- нетехнічного обстеження;
- технічного обстеження;
- очищення;
- інспектування;
- контролю якості.
Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях.
Читайте також
Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.
Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.
Нагадаємо, станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. В процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 — урядові. В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі — до оперативного реагування.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Документом механізм бронювання розширено на військовозобов’язаних, які працюють:
- «на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства».
Поділитися новиною