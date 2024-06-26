Уряд дозволив операторам з розмінування забронювати 100% саперів — Finance.ua

Уряд дозволив операторам з розмінування забронювати 100% саперів Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Уряд дозволив операторам з розмінування забронювати 100% саперів

Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Рішення уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

нетехнічного обстеження;

технічного обстеження;

очищення;

інспектування;

контролю якості.

Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях.

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Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. В процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 — урядові. В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі — до оперативного реагування.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Документом механізм бронювання розширено на військовозобов’язаних, які працюють:

«на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства».

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